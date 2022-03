Vox trenca el consens contra l’assetjament i la discriminació al Parlament

Els 11 diputats de Vox al Parlament de Catalunya continuen sense signar la declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i l’assetjament psicològic o sexual a la cambra catalana, una mesura impulsada a través del Pla d’Igualtat de gènere, aprovat per unanimitat la legislatura passada, sota la presidència de Roger Torrent. En el marc d’aquest pla, aquesta legislatura, liderada ja per Laura Borràs, s’ha aplicat també per primer cop l’obligació dels diputats i les diputades de fer públic si subscriuen la declaració, informació que es pot consultar a la fitxa de cada parlamentari del web del Parlament. Els 11 de Vox mantenen la signatura de la declaració en estat de “pendent”. El Parlament té actualment 63 diputades i 70 diputats. Les dones representen, per tant, en aquest moment, el 47,4% dels escons.

La declaració especifica que “d’acord amb els objectius del Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya de fer de la institució un referent en la lluita contra la desigualtat de gènere i la discriminació”, els parlamentaris que la signin es comprometen “a vetllar per un entorn laboral lliure de sexisme, LGTBI-fòbia, assetjament psicològic o assetjament sexual”. El text també exposa que quan la persona signant sigui requerida, cooperarà “diligentment en procediments existents per a gestionar les denúncies o queixes en aquesta matèria”. Així mateix, els signants es comprometen a “participar en la formació especialitzada que imparteixi la Cambra sobre igualtat de gènere i sobre prevenció de l’assetjament”.

Una assitent al Parlament de les Dones el 2019 donant el pit (J.B.)

La postura de Vox sobre aquesta declaració ha trencat amb la unanimitat que hi havia al voltant de la iniciativa la legislatura passada. L’acció legislativa i els pronunciaments del Parlament a favor de la igualtat de gènere ha estat una constant al llarg dels últims anys. El Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023 es va aprovar el 2020. És el primer d’aquestes característiques de què el Parlament es dota, record la cambra en un comunicat en motiu del 8-M.

El pla té per objectiu “incorporar transversalment la perspectiva de gènere i promoure d’una manera activa la igualtat efectiva de dones i homes i la no discriminació de les persones LGBTI en el conjunt de les actuacions de la institució”. Així mateix, el 2019 la cambra va fer el primer “Parlament de les Dones” en col·laboració amb el Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

Més mesures

Altres mesures relacionades amb la igualtat inclouen la recent aprovació del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’abordatge i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere; el nou protocol de dol contra les violències masclistes; una guia per incorporar la perspectiva de gènere en el treball parlamentari, i un espai d’alletament a les instal·lacions del Parlament, disponible tant per a les diputades i els diputats com per a totes les persones que treballen al palau o les que hi siguin de visita o per assistir a un acte.