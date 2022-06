Villarejo apunta a Sánchez-Camacho com a primera font de l’operació Catalunya

L’exlíder del Partit Popular a Catalunya (PPC), Alícia Sánchez Camacho, seria la primera font que va utilitzar la policia patriòtica per encetar l’operació Catalunya. Així ho ha exposat aquest matí el comissari jubilat del Cos Nacional de Policia, i agent encobert d’intel·ligència, José Manuel Villarejo, en la seva declaració d’avui a l’Audiència Nacional. Unes explicacions en el marc de la peça separada 27 de l’operació Tàndem, que investiga la denúncia per detenció il·legal interposada per Francisco Marco, exdirector general de l’agència de detectius Método 3.

Una instrucció judicial que, per primera vegada, investiga fets concrets sobre l’operació Catalunya. El magistrat Manuel García Castellón va admetre, juntament amb el ministeri fiscal, la denúncia que va interposar Marco no només contra el comissari sinó també contra Sánchez Camacho, en entendre que havien maniobrat per fabricar proves per tal de poder arrestar Marco i poder fer una entrada i escorcoll a la seu de l’agència de detectius. Un ampli atestat de la Unitat d’Afers Interns va detallar el relat dels fets i el ministeri públic va afirmar que, a la vista de l’informe policial, hi havia seriosos indicis de fets delictius.

La conversa el restaurant La Camarga, peça clau

Segons les declaracions de Villarejo al jutge, l’any 2012 va tenir coneixement del dinar a La Camarga que, el juliol del 2010, van celebrar l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victòria Álvarez, i la llavors líder del PPC. Va saber que havia existit la trobada enregistrada abans que es difongués la gravació. De fet, ha insistit que no sap si la informació li va passar Jorge Moragas, cap de gabinet de Mariano Rajoy, o Ignacio Cosidó, número dos del departament d’Interior amb Jorge Fernández Díaz al capdavant. L’aleshores cap de la poderosa divisió d’Afers Interns, el comissari Marcelino Martín Blas, va comunicar al Director Adjunt Operatiu, el comissari Eugenio Pino, la conversa enregistrada, i aquest ho va explicar a Villarejo. Una conversa que afirma va ser legal i consentida.

Part de l’agenda de Villarejo de la suposada trobada amb Alícia Sánchez Camacho/Quico Sallés

En tot cas, va ser la pista principal per començar a articular l’operació contra els líders del Procés sobiranista i, va contactar amb Alícia Sánchez Camacho. De fet, una nota a la seva agenda constata aquesta reunió, on li dona informació sobre persones cabdals de la biosfera política catalana, com ara el president Artur Mas o l’aleshores un dels màxims directius de “la Caixa” i actual conseller d’Economia, Jaume Giró, així com Carlos Godó, editor del Grup Godó. Del relat dels fets es desprèn que la detenció de Marco i l’escorcoll a la seu de l’agència de detectius Método 3 es va fer per “ajudar El PPC”. Fonts de la investigació apunten que va ser una “operació de rescat”.

Una de les peces claus és Victòria Álvarez, de qui el comissari ha reconegut que la seva feina va ser captar-la per interposar la denuncia. Un extrem que tant les notes com la investigació posterior de la Unitat d’Afers Interns ha reblat amb la troballa d’una gravació que mostra com es va articular la denúncia davant la Unitat de Delictes Fiscals i Financers del Cos Nacional de Policia (UDEF), avançada per aquest diari. Per altra banda, i ja fora del jutjat, el comissari ha apuntat que va ser el mateix Marco qui “va filtrar als mitjans” la conversa de La Camarga a “petició dels Pujol”.