Villarejo recusa el jutge del seu cas per una rara maniobra amb un testimoni

Nou episodi estrany en la instrucció de la causa Tàndem que empaita el comissari ara jubilat i agent encobert, José Manuel Villarejo. Tot arran de la conversió sobtada d’un testimoni a investigat en una de les peces separades de la macrocausa. Un canvi processal que ha fet posar el crit al cel al comissari i demanar amb un escrit duríssim la recusació del magistrat instructor, Manuel García Castellón, titular del jutjat central d’instrucció número 5 de l’Audiència Nacional.

La causa concreta de la recusació es remunta al passat dos de juny, arran de la declaració com a testimoni del que Villarejo qualifica de “fals investigat”, Francisco Menéndez Rubio, de la peça separada King, que va originar precisament l’obertura de la causa general coneguda com a Tàndem. De fet, la defensa de Villarejo portava des del 2017 reclamant interrogar aquest testimoni que s’ha reconvertit en processat, i fins a principis de mes no va ser acceptada la seva petició, amb la sorpresa que havia esdevingut un acusat.

Fingir per acusar

Segons l’escrit de recusació, el ministeri fiscal “ha fingit donar la condició d’investigat, per evitar que declarés, a un subjecte a qui només demanen nou mesos de presó pels mateixos fets que per a Villarejo demanen més de cent anys de presó i pels quals ja ha patit gairebé quatre anys de presó preventiva”. De fet, el testimoni de Menéndez va ser clau per poder obrir la causa Tàndem i començar les investigacions que han derivat en 31 peces separades. En aquest sentit, l’advocat del comissari ressalta que el passat 2 de juny van esperar fins a 40 minuts per poder entrar a la sala on declarava el denunciant-processat i un cop van ser a dins, van constatar que el tribunal ja estava format amb un interrogatori dirigit pel ministeri fiscal.

En l’escrit es recull que Menéndez ha declarat dues vegades “a soles amb la fiscalia” -el 21 de setembre i el 6 d’octubre de 2017– i una davant del jutge, el 13 de novembre de 2017. Però amb presència de la defensa del principal acusat del cas, Villarejo. La justificació era que la causa estava declarada secreta. La sospita del comissari és que la fiscalia fa passar bou per bèstia grossa i reconverteix Menéndez de denunciant a processat aprofitant que la denuncia contra Villarejo era “anònima”. De fet, ara s’ha constatat que la denúncia va ser formulada per David Vidal, un agent del Centre Nacional d’Intel·ligència.

Tot contra Villarejo

La recusació incideix en el fet que Menéndez va aprofitar les seves compareixences amb la fiscalia per centralitzar les culpes en Villarejo en tota la trama de corrupció amb Guinea Equatorial. Un relat que Villarejo considera pactat amb el ministeri públic en el benentès que tot i ser denunciant l’ha hagut de reconvertir en imputat per “dissimular”, tot i que només per demanar-li nou mesos de presó malgrat la gravetat dels delictes. Com a detall, recorda que Menéndez va reconèixer maniobres i suborns al cap de la comissaria de l’aeroport de Barajas per deixar passar sense cap revisió els membres del govern guineà. Tot i això, no se li ha obert cap peça separada per aquest delictes. “Tot està prèviament pactat”, indica l’escrit.

Així, més enllà de recusar el testimoni de la defensa reconvertit en imputat per suposadament simular una acusació, Villarejo demana a García Castellón que s’aparti de la causa per haver perdut “una vegada més la seva imparcialitat subjectiva i objectiva”. D’aquesta manera l’acusa de “permetre i/o organitzar un escenari on ha teatralitzat la compareixença d’un fals investigat” només per continuar una causa “prospectiva” contra les activitats del comissari. Ara la sala d’apel·lacions haurà de decidir sobre aquesta recusació sobrevinguda a la vista que el principal acusat podria haver manipulat pel ministeri fiscal per acusar Villarejo.