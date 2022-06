Així va ‘arreglar’ Interior l’examen a policia del xòfer de Bárcenas

No deixar “suelto” el principal informador de l’operació Kitchen. Aquest va ser l’objectiu, finalment assolit, que es van proposar el comissari jubilat José Manuel Villarejo i el número dos d’Interior, Francisco Martínez, per tal de mantenir content i alegre Sergio Ríos, el xofer de Luis Bárcenas, extresorer del PP, i peça indispensable de l’operació de la policia patriòtica per recuperar els famosos “Papers de Bárcenas”, la comptabilitat B del partit que presidia Mariano Rajoy.

En una conversa el 22 d’agost de 2014, en una terrassa de la costa malaguenya, a la que ha tingut accés El Món, Villarejo li proposa la idea de compensar la feina del “cuiner” –Sergio Ríos, en l’argot de l’operació- amb fer-lo entrar al Cos Nacional de Policia i manegar l’oposició. Una opció que compra Martínez fins al punt que encarrega al comissari que l’intenti convèncer. Finalment, Segio Ríos va obtenir la plaça de funcionari policial.

Per quan tu i jo no hi siguem

De fet, el magistrat del Jutjat Central d’Instrucció número 6, Manuel García Castellón, va aprofitar la sospita que Sergio Ríos havia aprovat l’oposició per investigar l’exministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz. En aquest sentit, considerava que evidenciava el coneixement dels fets, tenir un confident, per part dels comandaments els fets que li compressin una pistola Glock i cobrés un sou de dos mil euros al mes finançats amb fons reservats i el misteri de l’oposició aprovada.

La conversa demostra com tots dos van preparar aquesta sortida al “cuiner”. “El cuiner bé, el cuiner té 39 anys i jo crec que amb la finalitat de tancar-ho tot i tal, aquest tio si hi ha una oposició d’aquelles policials…seria policia!”, proposa Villarejo. “Ell vol?”, replica Martínez. “Jo el puc convèncer, no et sembla?”, respon el comissari. I, a continuació en detalla les avantatges de la proposta. A més, afegeix que “físicament està preparat i intel·lectualment no és ximple”.

En aquest marc, emfatitza el risc que suposa el pas dels anys i que aquesta persona estigui “suelta”. “Jo crec que el puc convèncer… mira, lipuc deir deixa’t de cap de seguretat, tu tens fusta de policia… i ja es policia, no et sembla?”, interpreta Villarejo. “Perquè els anys passen i la gent és més immadura del que ens pensem i sense sentit d’Estat i tal… i la gent és molt imprudent, i quan tu i jo no hi siguem no sabem quin tractament se li donarà a aquest sagal, si el deixaran tirat o què o si es cabrejarà”, pronostica. Una opció que Martínez entèn amb un “que sí, que sí”.

Part de la conversa on el comissari Villarejo negocia amb Francisco Martínez arreglar-li l’oposició a policia al xòfer de Bárcenas/QS

Una conversa que dona la raó al jutge

La gravació dona la raó al jutge i als investigadors que sempre van sospitar que hi havia hagut tupinada en l’obtenció de la plaça de policia per part de Sergio Ríos. Curiosament, ni un mes després de la conversa, el septembre de 2014, Ríos va presentar la instància per participar a les proves d’accés a la policia, i va assolir la plaça el 2015 tot i quedar en penúltim lloc, segons confirma el BOE. De fet, no serà fins el maig de 2017 que el secretari d’Estat de Seguretat no signa conforme ha superat la formació a l’acadèmia. La conversa, anterior a les que fins ara apuntaven aquesta possibilitat, acredita com oferir-li ser policia era un preu per evitar tenir problemes en un futur i tenir a l’espia content. “No se’l pot deixar suelto!”, insisteixen.