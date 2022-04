Cambray recorda que els professors “no poden triar la llengua” de docència

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, ha assegurat que en els pròxims cursos el departament reforçarà el seguiment i l’avaluació dels projectes lingüístics de les escoles per reforçar la docència en català i garantir que es compleixen. “Els professors no poden triar la llengua amb la qual fa classe”, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. “Molts centres tenen projectes lingüístics que després no es compleixen a les aules perquè en els últims anys no s’ha fet el seguiment i això a partir d’ara no pot tornar a passar”.

Cambray ha promès a les direccions que tindran “l’acompanyament” del departament, que posarà més mitjans per avaluar i validar els projectes lingüístics. Respecte a la polèmica per l’acord que certifica el reconeixement del castellà com a llengua d’aprenentatge, el conseller d’Educació ha insistit que “no s’obre la porta al castellà com a llengua vehicular”. Cambray ha recordat que el “castellà ja està a les escoles” i ha afirmat que les modificacions legislatives que promou la Generalitat busquen “adaptar-se a la realitat per compensar-la”.

Manifestació en defensa del català a Barcelona / Mireia Comas

“El primer que vaig fer com a conseller va ser reconèixer la davallada de l’ús català a l’escola i en els pròxims cursos tindrem més català a les aules”, ha garantit. Cambray ha defensat que els centres puguin adaptar els seus projectes lingüístics en funció de la seva realitat social, però ha negat que això sigui una escletxa per permetre que les escoles puguin fer més hores de castellà sense justificar-ho degudament i ha repetit que necessitaran l’autorització del departament per validar qualsevol canvi significatiu.

Trist per les acusacions

El conseller d’Educació ha reconegut que el xoc amb els sindicats li està passant factura. “Hi ha moments que em sento trist”, ha dit. “Em dol que se m’etiqueti com una persona poc dialogant”. Durant l’entrevista, Cambray ha defensat en almenys durant ocasions que no se’l pot acusar de tirar pel dret. “No trobaran cap exemple de manca de diàleg més enllà de la decisió d’avançar el calendari”, ha insistit. El conseller ha recordat que Catalunya és l’única comunitat que ha obert un procés participatiu per adaptar els currículums a la nova legislació estatal. “No és una situació fàcil”, ha relatat, “però tenim l’oportunitat de parlar i escoltar-nos”.

Cambray ha tornat a demanar als sindicats que s’asseguin a negociar per arribar a un acord que tanqui el conflicte. Tot i això, el conseller ha deixat entreveure que Educació ja no té més marge de maniobra després d’haver posat sobre la taula una proposta de 500 milions d’euros en els pròxims tres anys. Cambray ha justificat la decisió assegurant que el departament ha donat resposta a 10 de les 14 demandes dels sindicats i que les restants o bé no són competència directa d’Educació –com destinar el 6% del PIB– o bé són “qüestions de política educativa que no afecten drets laborals”.