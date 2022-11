Set audiències provincials sí que revisaran les penes als agressors sexuals

Almenys set audiències provincials ja han anunciat que estan a favor d’aplicar en les revisions de condemnes d’agressors sexuals el criteri més favorable al condemnat després de l’entrada en vigor de la llei del ‘només sí que és sí’. Això contrasta amb el criteri marcat dilluns passat pel fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, qui va dictar un decret per als fiscals establint que no es modificaran penes quan puguin ser imposades amb el nou marc penal, ja que aquest criteri hauria d’evitar una rebaixa “automàtica” de condemnes.

Ara bé, després d’aquest posicionament fins a set audiències provincials han unificat criteri coincidint a continuar apostant per rebaixes de penes per a ajustar-les al nou marc legal i, es dedueix, sense tenir en compte la Disposició Transitòria Cinquena del Codi Penal de 1995 que limita les revisions. Aquestes audiències són les de Madrid, Valladolid, Biscaia, Granada, Còrdova, Màlaga i Saragossa, ara bé, en els pròxims dies més audiències podrien sumar-se a la llista.

Els primers a pronunciar-se van ser els jutges de Madrid que, en una reunió a la qual han assistit els presidents de les seccions penals, van decidir aplicar aquestes revisions després de sotmetre a votació l’assumpte. El resultat va ser claríssim, 32 vots a favor, vuit en contra i nou abstencions en contra del criteri de la Fiscalia General de l’estat. En el cas de l’Audiència Provincial de Valladolid, el seu president, Javier Carranza, va assenyalar també aquest divendres que revisaran cas per cas aquelles sentències en les quals, amb caràcter retroactiu, pogués aplicar-se la nova reforma del Codi Penal als condemnats.

Biscaia i Saragossa se sumen al criteri

Aquests dos posicionaments no van ser els únics, ja que els magistrats de Saragossa i Biscaia també van optar per seguir el mateix criteri. Les tres seccions penals de l’Audiència Provincial de Biscaia, sota la presidència de Reyes Goenaga, també van acordar revisar d’ofici totes les condemnes d’agressors sexuals sobre la base de la nova llei. En aquest cas, però, van optar per excloure de la revisió tots els casos en els quals els penats hagin obtingut la suspensió de la condemna i no es trobin a presó. Les revisions es faran cas per cas, se sol·licitarà l’opinió de totes les parts implicades, i s’evitarà a les víctimes no personades “tràmits inútils que els puguin perjudicar”.

En el cas de Saragossa el posicionament va ser molt més ràpid, ja que va ser el passat 22 de novembre, un dia després que la Fiscalia fixés el nou criteri. Va ser el president de l’Audiència Provincial de Saragossa, Alfonso Ballestín, qui va indicar, després de reunir-se amb la resta de magistrats, que es decantaven per aplicar la norma més favorable al penat en atenció a l’article 2 del Codi Penal. Així, explicava que quan s’hagi imposat la pena màxima “caldria posar la màxima de l’actual reforma i rebaixar la part corresponent”. Quant a les mínimes, va assegurar: “Si ara és inferior, aplicarem la norma actual perquè considerem que és més favorable al reu que l’anterior”.

A Andalusia el criteri ha estat el mateix, la revisió de les sentències per agressió sexual. L’Audiència de Màlaga també analitzarà d’ofici sentències per revisió després de l’activació de la llei del ‘sí és sí’. De la mateixa forma, els magistrats de l’Audiència Provincial de Granada van acordar revisar d’ofici les sentències fermes de condemnats per delictes sexuals per aplicar en aquests casos “la disposició que sigui més favorable al condemnat”. A Còrdova, el posicionament serà el mateix, segons vam poder saber el dimecres, es revisaran d’ofici les sentències per delictes contra la llibertat sexual que poden ser modificades per l’aplicació amb caràcter retroactiu de la pena més favorable per a reu.

La Rioja revisa, però no modifica les penes

Enfront d’aquestes decisions, l’Audiència Provincial de La Rioja va anunciar la setmana passada que s’acollia a la disposició transitòria del Codi Penal per a no modificar cap de les 54 sentències que ja han revisat després de l’entrada en vigor de la nova llei. El president del Tribunal Superior de Justícia de La Rioja, Javier Marca, va explicar en una entrevista que ja han revisat d’ofici les sentències per delictes contra la llibertat sexual susceptibles de ser modificades per la nova llei, fins ara, no han modificat cap de les penes perquè en cap dels casos el Ministeri fiscal ha informat favorablement. Aquesta decisió, segons va declarar, es pren perquè en tots els casos la pena que s’havia imposat és “perfectament imposable” conforme a la nova legislació.

Per part seva, la junta sectorial de magistrats de les seccions penals de l’Audiència Provincial de Las Palmas, aquest mateix divendres va determinar que només es revisaran d’ofici les condemnes fermes per delictes sexuals quan es detecti que la pena imposada és major que les contemplades en la nova norma.