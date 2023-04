Serret defensa que “donar la cara” davant la justícia també és “confrontar” l’Estat

La consellera d’Acció Exterior, Meritxell Serret, ha assegurat que “donar la cara” davant la justícia també és una manera de “confrontar” l’estat espanyol perquè les condemnes vinculades al referèndum de l’1-O deixen en evidència les “mancances democràtiques” de la justícia. Serret, que ha estat condemnada a un any d’inhabilitació i una multa de 12.000 per desobediència greu, ha insistit que complia amb un “mandat democràtic” i que organitzar un referèndum “no és un crim”.

Després de l’1-O, l’independentisme ha mantingut un debat intens sobre les diferents estratègies que han seguit els partits, els polítics i els activistes per denunciar la repressió de l’estat espanyol. L’última topada s’ha produït després del retorn a Catalunya de l’eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, que ha evitat presentar-se davant del Tribunal Suprem i ha desafiat el jutge Pablo Llarena anunciat que vindrà sovint encara que hi hagi una ordre de detenció contra ella.

Clara Ponsatí i Gonzalo Boye, enmig de Barcelona/ACN

Serret reclama mantenir la “unitat antirepressiva” de l’independentisme

Serret, que en el seu moment va optar per tornar i anar a Madrid per respondre al requeriment de Llarena, ha evitat criticar Ponsatí i s’ha limitat a reclamar que l’independentisme mantingui la “unitat antirepressiva”. La consellera d’Acció Exterior ha mostrat “respecte” per totes les estratègies de defensa dels represaliats polítics i ha celebrat que Ponsatí hagi pogut tornar gràcies a la reforma del Codi Penal, ja que l’eurodiputada ara només està acusada de desobediència, un delicte que no comporta penes de presó.

De fet, després de fer-se pública la sentència, la mateixa Ponsatí ha estat més conciliadora que en ocasions anteriors i ha enviat un missatge de suport a Serret. “Mai tindrem justícia davant d’un jutge espanyol”, ha criticat. “Amb tu, Meritxell Serret!”. La consellera ha agraït “totes” les mostres de suport que ha rebut tant abans com després del judici i ha insistit que no es pot “menystenir la duresa de la repressió”, ja que encara hi ha moltes persones pendents de ser jutjades i que malgrat els canvis legislatius encara anar a la presó per l’1-O.