Les negociacions per renovar el CGPJ “avancen” després d’una tensa reunió

Les negociacions per renovar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) estan “avançant” segons han dit els presidents del PP i el PSOE, Alberto Nuñez Feijóo i Pedro Sánchez després d’una reunió de tres hores aquest matí al Palau de la Moncloa. Feijóo ha fet un tuit on ha indicat que els dos partits han “avançat per abordar la renovació conjunta de CGPJ i TC amb un nou marc que aprofundeixi en criteris d’independència”. També ha apuntat que “aquest pas s’hauria d’haver donat molt abans, i confio que també serà possible una reforma legal com demana la UE i fa mesos que demana el PP” tot i mostrar-se satisfet amb la trobada.

Aquesta reunió ha vingut forçada després que el president del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, hagi comunicat de forma oficial la seva dimissió al rei espanyol Felip VI. Lesmes porta temps denunciant el bloqueig de la renovació de l’òrgan de govern dels jutges, que té el mandat caducat des de fa gairebé quatre anys, i finalment ha renunciat al càrrec per pressionar els partits a trobar-se i avançar en aquesta renovació. El president del Consell General del Poder Judicial ja va anunciar la seva dimissió aquest diumenge, tot i que el cessament es farà efectiu un cop es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat.

Brussel·les dona suport a Lesmes per la seva dimissió

En aquest sentit, Lesmes ha rebut el suport de la Comissió Europea, que ha dit entendre la seva renúncia al càrrec perquè “reafirma un cop més la urgència” de desbloquejar aquesta renovació. Europa és molt crítica amb l’Estat per tenir aquest òrgan caducat des de fa tants anys i en diverses ocasions ha intervingut per demanar als partits que es posin d’acord i nomenin nous jutges. “Els últims esdeveniments reafirmen un cop més la urgència de trobar una solució”, ha dit el portaveu comunitari de Justícia, Christian Wigand, com a valoració d’aquesta dimissió. Segons el portaveu de la Comissió Europea cal renovar el CGPJ de forma “prioritària” tal i com consta en les recomanacions de l’informe sobre l’estat de dret a l’Estat. Europa, ha dit, segueix “de prop” aquesta qüestió.