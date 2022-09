La fiscalia es queixa al TC per la “relaxació” amb els afers del Procés

La Fiscalia General de l’Estat , a mans d’Álvaro García Ortiz, ha volgut deixar negre sobre blanc que l’incomoda el comportament del Tribunal Constitucional amb els recursos originats pel Procés. Així ho assegura en un document d’alta transcendència com la Memòria del ministeri públic del 2021 que aquesta setmana s’ha lliurat al president espanyol, Pedro Sánchez, i a Felip de Borbó, i que aquest dimecres s’ha difós arran de l’obertura solemne de l’any judicial. Un document que recull tota l’activitat i aixeca acta d’aquesta institució pública.

Els fiscals consideren que els magistrats del Tribunal Constitiucional han estat massa generosos amb tramitar tots els recursos que s’han formalitzat arran de la sentència del Procés dictada pel Tribunal Suprem el 14 d’Octubre de 2019. De fet, qualifiquen l’actitud del Tribunal de “relaxació” en les normes d’admissió, normalment molt dures per deixar passar els escrits. Un retret que topa amb l’estratègia que semblava haver posat en marxa la magistratura constitucional que passava per admetre a tràmit tots els recursos i així demorar l’arribada a Europa dels casos sobre catalans.

Molta feina i massa relax

La memòria subratlla la feina que tingut el ministeri fiscal durant tot el 2021 arran dels recursos d’empara derivats de la causa especial 20907/2017 de la Sala Segona del Tribunal Suprem. “És el popularment es coneix com el judici del Procés”, detalla el document. De fet, és el concepte on hi engloba tots els “responsables dels esdeveniments conduents a la fallida declaració d’independència de Catalunya a la tardor del 2017”. En aquest marc, la Fiscalia destaca el “nombre i contingut dels recursos d’empara interposats pels qui, al capdavall, van ser condemnats”.

Així afegeix que aquests recursos “no només han ocupat una bona part del seu temps i esforç en els darrers anys, sinó també de la dedicació del propi Tribunal”. Una situació que, a criteri del ministeri públic, té com a raó principal una “certa relaxació” que qualifica de “perceptible” a “l’aplicació dels filtres ordinaris d’admissió de motius d’empara”. Aixó és, que pels fiscals s’admeten els recursos amb alegria i certa màniga ampla, cosa que no passa en altres processos.

En aquest sentit, els critica la “sistemàtica advocació d’aquest grup de procediments al Ple del Tribunal”. Aixó és passar directament al plenari, sense que un relator analitzés si realment hi havia marge pel recurs. En aquest sentit, apunta que la causa és “explicable per l’extraordinària transcendència política i constitucional de l’assumpte”. Ara bé, la queixa de la fiscalia no té present la tesi de les defenses que mostraven la seva sorpresa, durant el Procés, que el Constitucional acceptés qualsevol recurs a tràmit. Les suspicàcies van apuntar que els magistrats intentaven demorar tot el possible l’arribada dels casos a la justícia europea, com el Tribunal Europeu de Drets Humans.

Part de la Memòria de la Fiscalia que retreu la bonança dels magistrats del TC per admetre a tràmit els recursos del Procés

“Extensió infreqüent”

Fiscalia també carrega sense embuts contra les defenses tant per la quantitat de recursos com per la seva densitat i allargada. “L’abundància d’aquests recursos contra diverses resolucions interlocutòries i definitives, multiplicades pel considerable nombre d’acusats, les sol·licituds d’empara dels quals es concreten per regla generalen escrits d’extensió infreqüent i en la invocació d’una infinitat de motius basats en les més variades lesions de drets fonamentals i en innombrables infraccions del dret de la Unió Europea i del Dret Internacional que qüestionen el sistema de tutela dels drets i llibertats al règim espanyol”, alerten.

Per altra banda, els fiscals també rondinen pel “nombre no escàs de recursos directament o indirectament vinculats amb aquells fets, amb esdeveniments perifèrics a ells, o amb els seus implicats, dins de la pròpia jurisdicció penal, i fins i tot del contenciós administratiu”. De fet, qualifiquen la feinada d’aquesta jurisdicció de “pròdiga” peruqè ha generat “suposats motius d’empara, qua ha estat refutada per la fiscalia i, fins al moment, pel mateix Tribunal.

Fonts del ministeri públic que aquest dimecres han participat de l’obertura de l’any judicial, advocaven per defensar que els processos contra els independentistes haurien d’haver fet més via jurisdiccional, sobretot, els que no tocaven directament a la condemna, perquè “no hi havia motius per admetre’ls”. La voluntat del Tribunal d’alentir els processos o de passar per tots els filtres les resolucions del Tribunal Suprem o de l’Audiència Nacional és el que motiva la queixa de la fiscalia, tot i que es vanta que en totes les resolucions fiscals i magistrats han estat plenament d’acord.