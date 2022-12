Jutges per la Democràcia alerten del perill de modificar la malversació

Modificar el delicte de malversació podria fer que alguns supòsits no siguin condemnats, ja que no s’aplicaria només en casos concrets. Així ho ha explicat aquest dissabte la portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, María del Prado, en declaracions a TV3. Del Prado ha alertat que la modificació de la malversació no s’aplicarà només en casos concrets en què el govern espanyol pugui estar pensant sinó en una “multitud de supòsits”. D’altra banda, l’Associació Professional de la Magistratura ha criticat la “indesitjable degradació” de les institucions que suposa l’esmena plantejada per PSOE i Unides Podem per posar fi al bloqueig del poder judicial. L’organització els ha reclamat “responsabilitat institucional” per garantir els valors de l’estat de dret, que veuen “infringits” amb la proposta plantejada.

Sobre la malversació, del Prado ha reconegut que és facultat del poder legislatiu impulsar o no una modificació però ha demanat que es tingui en compte que quan es legisla es fa per al conjunt de casos. Sobre el mateix delicte, el portaveu de l’Associació Judicial Francisco de Vitoria, Jorge Fernández, ha afirmat que ja condemnats es “beneficiïn” d’aquesta modificació i demanin la revisió de les seves penes.

Desbloqueig del poder judicial

L’Associació també ha criticat l’esmena de PSOE i Unides Podem per passar de la majoria de tres cinquens a majoria simple en l’elecció dels magistrats del Tribunal Constitucional (TC). En concret, ha criticat que es pretengui “alterar” la majoria en l’elecció dels magistrats i ha considerat que aquesta proposta recorda a la que es va plantejar el 2020 per modificar les majories en l’elecció dels membres del Consell General del Poder Judicial i sobre la qual la Comissió Europea es va mostrar crítica.

Alberto Ruiz Gallardón, el ministre que va canviar la malversació/EP/ARCE

L’organització ha afegit que la proposta suprimeix també la verificació dels requisits requerits pels magistrats proposats. Una situació que consideren encara més greu tenint en compte que el govern espanyol ja ha fet la seva proposta per al nomenament de dos magistrats del TC. Per tot plegat, lamenten que la proposta contribueix a la degradació de les institucions i a l'”estesa sensació de fracàs de defensa dels drets dels ciutadans”.

Sobre la mateixa proposta, del Prado veu normal que l’executiu vulgui fer “alguna cosa” però, un cop més, ha demanat tenir en compte que no es pot legislar pensant en una situació concreta sinó que el que es modifiqui serà d’aplicació a futur. En canvi, Fernández ha veu una mostra més d'”ingerència” política en la justícia i ha assegurat que posa en risc els equilibris constitucionals bàsics, obrint la via a que una composició de poder determinada ocupi tots els llocs de poder públics. Així, ha dit que és una “drecera” i pot implicar una caiguda en el “sectarisme”.