La intel·ligència espanyola tanca una web d’extrema dreta

Cop extrajudicial al que els serveis d’informació anomenen “extremismes violents”. El Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) del Ministeri de l’Interior ha “aconseguit”, segons un comunicat de la institució, la retirada de dos arxius digitals allotjats a Internet que suposadament “incitaven a la violència terrorista, un relatiu al gihadisme i l’altre referent al terrorisme d’extrema dreta”.

L’operació de retirada es va portar a terme amb l’autoritat que atorga el Reglament (UE) 2021/784 sobre la lluita contra la difusió de continguts terroristes. De fet, és la primera vegada que s’utilitza aquest reglament per retirar arxius de continguts classificats de risc segons els nivells d’alerta antiterrorista en el marc europeu. Tot i això, també han col·laborat les autoritats nord-americanes i britàniques així com Europol on s’hostatjaven els arxius sospitosos.

Només 14 dies

El procediment ha estat força ràpid. En concret, un cop els analistes de la intel·ligència espanyola van detectar els arxius, van emetre les dues ordres de retirada en base el reglament el 24 d’abril passat. La primera va ser dirigida a un prestador de serveis ubicat als EUA, al qual es va instar a eliminar un vídeo editat per una productora de mitjans audiovisuals vinculada a l’Estat Islàmic.

L’enregistrament incloïa imatges de diversos membres d’aquesta organització terrorista en situacions de combat, i la seva difusió tenia per objectiu “incitar la violència, enaltir els atemptats perpetrats per l’Estat Islàmic i homenatjar els autors”.

La segona ordre va ser remesa a un altre prestador de serveis radicat a les Illes Verges Britàniques, al qual es va comminar a eliminar un arxiu que contenia un “manual en espanyol”. Aquest document incloïa “crides a l’acció violenta de caràcter terrorista i a l’exaltació d’atemptats comesos a l’empara d’ideologies d’extrema dreta violenta i dels seus autors, que a l’argot s’anomenen “sants”.”

En total, el darrer any el CITCO ha contribuït amb la identificació i comunicació d’uns 700 URL que apuntaven a continguts terroristes, fet que suposa un percentatge significatiu de tots els continguts identificats a escala europea.