Un grup que arrencava llaços grocs denuncia Ustrell per delicte d’odi

El periodista i director de programes com Planta Baixa i Col·lapse de TV3 Ricard Ustrell ha estat denunciat per un suposat delicte d’assetjament i odi per part d’una associació que arrencava llaços grocs de l’independentisme. La denúncia la va presentar l’Asociació Brigada de Limpieza Els Segadors del Maresme, un conegut grup de gent que es dedicava a arrencar llaços grocs, senyals independentistes i mostres públiques de solidaritat amb els presos polítics arran del Procés.

La denúncia, a la qual ha tingut accés El Món, també és contra Maiol Roger, Xavier Rossinyol, Pol Andiñach, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i la productora La Manchester Radiofònica, propietat d’Ustrell. Segons l’escrit, els periodistes van apuntar que membres de l’associació eren “feixistes”. Així mateix, compara les paraules pronunciades a Planta Baixa amb les que es proferien contra els jueus a l’Alemanya nazi. Aquest dimarts, Ustrell ha de comparèixer davant el jutjat per respondre sobre la denúncia.

Una associació dedicada al “medi ambient”

En concret, Segadors del Maresme es vanta d’haver-se dedicat a retirar llaços grocs i simbologia independentista. De fet, s’autodefineixen com una “associació constituïda amb l’objecte de defensa del medi ambient i de la neutralitat ideològica als espais públics”. En aquest marc, asseguren que porten a terme un “treball de camp valoratiu encaminat a la convivència i la diversitat ideològica de Catalunya”.

Un grup arrencant llaços grocs independentistes en una imatge d’arxiu

D’aquí que mostrin la seva indignació per les paraules dels periodistes de Planta Baixa per titllant-los de feixistes. En concret, denuncien que en el programa van emetre imatges d’un acte del grup ultraespanyolista a la plaça Sant Jaume arran d’una secció on enraonaven de l’extrema dreta. En el mateix relat, denuncien que van explicar que la ultradreta els “connectava directament amb Segadors del Maresme, que és una entitat en què s’amaguen molts feixistes”. “Una d’aquestes entitats que sota un aparent constitucionalisme s’amaga l’extrema dreta”, citen.

“Com els jueus…”

En el mateix escrit, l’associació espanyolista d’arrencallaços acusen els periodistes de denunciar l’entitat i esperonar la ciutadania perquè faci el mateix amb els seus integrants. Una acusació arguïda amb la interpretació que feien els periodistes sobre el “doxing“, un sistema de denuncia utilitzat per l’antifeixisme a nivell local que consisteix a “tenir identificats, saber on treballen i poder articular campanyes de pressió”.