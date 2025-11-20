Nou èxit en els recursos per la inaplicació de la llei d’amnistia. Si dijous de la setmana passada l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) donava el vistiplau al text, aquest dijous ha tornat a ser el torn del Tribunal Constitucional. El ple de l’alta magistratura ha desestimat les tres qüestions d’inconstitucionalitat promogudes per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que afectaven al cap de files d’ERC al Parlament, Josep Maria Jové, el gerent d’ERC, Lluís Salvadó i l’exconsellera de Cultura Natàlia Garriga. Amb aquestes qüestions resoltes, el TC indica al TSJC que ha d’aplicar l’amnistia perquè la Constitució empara la mesura i no col·lideix amb cap dret dels al·legats pels magistrats.
