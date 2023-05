El Suprem arxiva els recursos contra els indults de Forcadell, Forn i Rull

Finalment, la sala tercera del Tribunal Suprem ha arxivat per pèrdua d’objecte els recursos contra els indults a Carme Forcadell, Quim Forn i Josep Rull després de la derogació de la sedició. En canvi, manté els recursos per a la resta de condemnats. En concret, els magistrats que configuren la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem declara, en les interlocutòries de 15 pàgines i a les que ha tingut accés El Món, finalitzades per pèrdua d’objecte els recursos presentats contra els indults concedits pel govern espanyol el juny de 2021 tant l’expresidenta del Parlament de Catalunya , com als exconsellers d’Interior i Territori del Govern de Carles Puigdemont . Tots tres condemnats per la Sala Penal del Suprem el 14 d’octubre del 2019 a penes d’entre 10 anys i 6 mesos de presó i 11 anys i 6 mesos per delicte de sedició en la causa del procés.

De fet, els magistrats apliquen la doctrina de la mateixa sala Penal que presideix Manuel Marchena, que el passat 13 de febrer analitzava les conseqüències penals i jurídiques de la derogació del delicte de sedició aprovat el mes de desembre així com la reforma dels desordres públics agreujats i la malversació. Amb aquesta fórmula, els magistrats ressalten que Forcadell, Rull i Forn només van ser condemnats per sedició i que aquest delicte, en el cas del Primer d’Octubre, la seva participació no es pot reinterpretar com el nou delicte de desordres públics. Així mateix, recorda que només podrien ser condemnats per desobediència, un delicte que no comporta presó i que es va penar amb multa. Per tant, recórrer l’indult que els commutava la pena no tindria cap sentit penal. En canvi, no opina el mateix per a la resta de condemnats.

Jordi Cuixart, Carme Forcadell i Dolors Bassa, durant la primera jornada del judici de l’1-O

La malversació i desordres públics, per a la resta

Ara bé, tot i l’exclusió dels exconsellers d’Interior i Territori i de l’expresidenta del Parlament, la Sala subratlla que els recursos contra els indults als condemnats del mateix judici continuen vigents. En detall, els jutges raonen que els recursos contra els indults de l’exvicepresident Oriol Junqueras, i els exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa (així com Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, líders d’Òmnium Cultural i de l’ANC respectivament, “no han perdut l’objecte després de la reforma penal del 2022”.

L’argument és que la mateixa interlocutòria que salva Forcadell, Rull i Forn els obliga a continuar amb el tràmit perquè la reforma de la malversació i dels desordres públics no s’exclou de les penes de presó. En el cas de Junqueras, Romeva, Rull, Bassa i Turull els togats indiquen que s’ha d’avaluar la validesa dels indults pels delictes de malversació de cabals i desobediència en concurs, i en el cas dels dos darrers, per delicte de desordres públics.