Detenen un membre del secretariat nacional de la CUP

Els Mossos d’Esquadra han detingut avui a casa seva el membre del secretariat nacional de la CUP Edgar Fernández en el marc d’una macroocausa contra més d’una trentena d’independentistes a Reus. Segons detalla la CUP, el també regidor es dirigia cap a casa seva quan tornava de l’Ajuntament, tot just avui, quan es feia públic l’arxivament de les 5 peces judicials, que es remunten a la tardor de l’any 2019, quan va haver-hi les manifestacions contra la sentència del procès. Edgar Fernàndez havia desobeït reiteradament les citacions judicials.

Una causa en la qual la Generalitat hi es present

Alerta Solidària (organització de l’Esquerra Independentista) i els Advocats Voluntaris 1 d’Octubre de Reus han denunciat el que anomenen premeditat muntatge policial, així com l’ús de fitxers policials il·legals, ja que una de les investigades, malgrat havia militat a Reus, feia mesos que no hi residia, expliquen en un comunicat.

L’ordre de detenció ha estat emesa pel jutjat d’Instrucció número 4 de Reus, fruit d’una causa en la qual la Generalitat hi és present com a acusació particular, expliquen els cupaires.Els anticapitalistes demanen “plantar-se” davant del sistema judicial espanyol, que a parer seu, fa massa temps que “atropella” els drets més elementals.

Els anticapitalistes criden a desobeir

Els anticapitalistes creuen que la desobediència permet “activar dues vies necessàries per al futur de llibertat que necessitem per al nostre poble”. La primera, la via de deixar de col·laborar amb “l’estat opressor”. Mentre que la segona es basa en “explorar totes les iniciatives”.

“Desobeir és activar l’entorn”, exclamen des de la CUP. Creiden a desobeir els tribunals espanyols perquè “desobeir és mantenir viva la flama de la resistència”.