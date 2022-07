Costa enfurisma el fiscal i el magistrat per la seva estratègia de defensa

L’expresident del Parlament, Josep Costa, ha tornat a enervar el magistrat del Tribunal Superior de Justícia, Carlos Ramos, i el fiscal del cas de la Mesa de Roger Torrent. Aquesta vegada, per un nou escrit de recusació -seria el tercer intent- contra el magistrat Ramos que forma part del tribunal que l’ha de jutjar per desobediència. Una recusació que ve precedida per l’obligada retirada del president del Tribunal Jesús Maria Barrientos, arran d’una resolució dels seus companys de toga pel “dubte legítim” de manca d’imparcialitat.

Costa va presentar un nou escrit de recusació al que ara han contestat tant el mateix instructor com el ministeri fiscal. Cap dels dos amaga la seva indignació. De fet, l’entorn de la defensa de Costa considera que l’escrit presentat pel magistrat contra la seva recusació “mereix una nova recusació” perquè “clama al cel la seva imparcialitat”. La resta de processats en el cas, Roger Torrent, Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós, s’hi han adherit.

“Mala fe” i “Frau processal”

En l’informe de resposta a la recusació presentat i signat pel magistrat Ramos acusa Costa de tenir una “conducta que constitueix un frau processal determinant d’inadmissió o de desestimació i, a més, és indicativa de mala fe”. “Un altre indici de mala fe”, continua el togat, “que es desprèn de que el recusat hagi pretès instar la recusació de la mateixa manera que ho va fer de manera anterior sense que el procurador disposès de poder especials¡ per fer-ho”. Curiosament, el jutge admet que aquesta falta ja s’ha subsanat, però insisteix que una errada així implica la “desestimació radical”. En tot cas, la sala va acceptar el poder per a Barrientos i ara Ramos i Maria Eugènia Alegret opinaven que no n’hi havia prou.

El magistrat també mostra el seu enuig per l’al·legat de Costa amb què li remarca els termes de l’informe de recusació del passat 2 de juny, -de la primera recusació- que serien “innecessaris”, i mostrarien “l’hostilitat i l’animositat dels magistrats signants, així com la seva incapacitat per raonar de manera ponderada, equànim i desapassionada al respecte del cas”. Unes acusacions que el magistrat nega i subratlla que “mai no ha tingut ni té cap relació amb el recusant al marge d’aquest procés”.

Part de l’informe del magistrat contra la recusació que li ha presentat Costa/Quico Sallés

Fins i tot, recorda que ni tan sols va acudir a l’acte al Col·legi de l’Advocacia en el que va intervenir el president Roger Torrent i que ha justificat la retirada de Barrientos. En aquest marc, Ramos també afegeix que Torrent no el va recusar tot i que ara s’ha adherit a la recusació. En aquest sentit, Ramos admet que l’informe passat “només contè una valoració, que podrà o no compartir-se, sobre l’actuació del recusant com advocat”.

Dret d’autodefensa i els fiscal s’hi abona

El magistrat fa una passa més enllà i renya Costa per exercir el seu dret “d’autodefensa” sense “complir les normes que regulen l’exercici de l’advocacia davant els tribunals de justícia”. D’aquí que Ramos justifiqui la seva crítica a Costa sense que pugui ser considerada una “sospita de pèrdua de la imparcialitat” ni d’un “interès espuri a la causa”.

Per la seeva banda, José Joaquín Pérez de Gregorio, fiscal de la fiscalia superior que signa l’escrit contra la recusació acusa Costa de presentar un incident “sense fonament i és patent el seu caràcter fraudulent”. Així mateix, considera que la intenció de Costa -al que li recorda la seva condició d’acusat- és tenir una “notòria actuació obstruccionista a llarg de tota la tramitació de la causa principal”. Així mateix conclou que “intenta dilatar la celebració del judici oral contra ell mateix i intentar apartar -mitjançant els successius incidents de recusació- a tots els magistrats que siguin designats per formar part del tribunal que ha de jutjar-lo”.