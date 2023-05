El Consell Fiscal proposa la continuïtat de Bañeres com a cap a Catalunya

El Fiscal General de l’Estat, Álvaro García Ortiz, ha proposat formalment avui la continuïtat de Francesc Bañeres com a fiscal en cap de la Fiscalia Superior de Catalunya. Així ho ha plantejat en la reunió del Consell Fiscal en la que també ha proposat Neus Pujal com a cap de la fiscalia de Barcelona i les noves fiscals antidroga, Cristina López Amat, i davant el Tribunal de Comptes, Maria Luisa de la Hoz. Una proposició que ja rondava i que ara només resta que l’aprovi el Consell de Ministres.

La decisió s’emmarca en l’estabilitat que Bañeres ha donat a la Fiscalia a Catalunya, des d’on ha maniobrat amb duresa contra el Procés però combinant el restabliment de les relacions institucionals després del Primer d’Octubre. A Bañeres no se li coneix cap adscripció a alguna associació de fiscals i la pròrroga del seu nomenament es materialitzarà amb un fiscal general nomenat per un govern socialista tot i assolir la plaça quan encara governava el PP. El nomenament de Pujal també té una lectura d’equilibri de balances, en ser una fiscal més aviat progressista.

Francisco Bañeres

Bañeres, un dur contra el Procés especialitzat en delictes econòmics

Francesc Bañeres és un tortosí nascut el 1959 que no vol polèmiques. Va estudiar Dret a la Universitat de Barcelona i va ingressar a la carrera fiscal l’any 1985. Com a primer destí va tenir la fiscalia de Las Palmas. Vuit anys després, però va tornar a Catalunya, a la fiscalia provincial de Barcelona, on va arribar a ser degà de la Secció de Delictes Econòmics que el 1995 havia instaurat feia dos anys l’històric Carlos Jiménez Villarejo. Allà va començar a forjar una magnífica relació laboral amb el seu tinent fiscal actual, Pedro Ariche. Tots dos van ser els primers fiscals del Cas Palau o de casos com La Seda, Carulla o Messi.

Va saltar a la gran palestra pública l’any 2013, quan va obtenir la plaça de tinent fiscal. Va ser escollit d’entre una terna formada per ell, per en José Joaquín Pérez de Gregorio, un dels noms forts a Catalunya de la Unión Progresista de fiscales i Martín Rodríguez Sol, que es va mostrar favorable a la consulta sobiranista i posteriorment va anar a les llistes d’Unió Democràtica al Parlament a les eleccions del 27 de setembre de 2015, una candidatura encapçalada per Ramon Espadaler, amb Rodríguez Sol de número dos. Bañeres va ser la mà dreta de José Maria Romero de Tejada amb qui va dissenyar les primeres actuacions contra el sobiranisme a Catalunya com la querella pel 9-N, amb Emilio Sánchez Ulled. Amb la mort sobtada de Romero de Tejada, Bañeres va ser elevat al capdavant de la Fiscalia Superior on s’ha mantingut ferm contra el Procés. Fins i tot, participava en algun Centre de Comandament (CECOR) policial d’alguna de les protestes sobiranistes. En el seu discurs de nomenament, Bañeres va ressaltar el “rigor i la fermesa” del ministeri públic davant el Procés sobiranista. Ara bé, Bañeres se li reconeix el mèrit d’haver restablert relacions amb les institucions catalanes especialment amb els Mossos d’Esquadra.

Una progressista a Barcelona

Neus Pujal, progressista, agafa el relleu de Concepción Talón que el mes passat va anunciar la seva jubilació. Pujal arriba de la fiscalia de Sabadell i després d’un any a la fiscalia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Abans d’això, però va estar adscrita a diferents serveis especialitzats com a contenciós administratiu, menors, família, registre civil, jurat o sinistralitat laboral. Entre el 2008 i el 2022 va ser fiscal en cap de la Fiscalia d’Àrea de Sabadell. Al maig de 2022 va passar a ocupar plaça en comissió de serveis a la Fiscalia de Catalunya, on exerceix actualment.

Va ser l’encarregada d’acusar per desobediència la consellera Meritxell Serret per la seva relació amb els fets del Primer d’Octubre. Un judici en el qual va negar que cap motivació política en la seva acusació perquè entre altres coses, no s’havia processat cap votant del Primer d’Octubre per haver participat en el referèndum. Sota el seu mandat s’han portat acusacions contra els casos de La Manada de Sabadell o el cas de la residència geriàtrica de Palau Solità i Plegaments on hi va detectar falta de diligència durant la pandèmia.