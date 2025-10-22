Canvis subtils a la fiscalia a Catalunya

Tot i que d’aquí a dues setmanes començarà el judici al Fiscal General de l’Estat, Álvaro Garcia Ortiz, la vida al ministeri públic continua. De fet, Garcia Ortiz no s’ha arronsat davant la pressió de les associacions fiscals més conservadores que volen fer Pasqua abans de Rams, i exigien que no prengués cap decisió mentre no s’hagi sentenciat el seu cas. Una mena d’inhabilitació preventiva que reclamava el sector més dur del ministeri fiscal. En tot cas, García Ortiz ha fet el sord a les exigències i dilluns va proposar canvis en diverses fiscalies territorials i especialitzades a tot l’Estat.
Uns canvis que també han afectat, tot i que amb menor mesura, als membres de la fiscalia destinats a Catalunya. Així, en el Consell Fiscal celebrat dilluns d’aquesta setmana, es va comunicar com a fiscal en cap de la Fiscalia de l’Àrea de Vilafranca del Penedès-Vilanova i la Geltrú-Gavà, a Ana Mireya Gómez Baquero. Per altra banda, també es va comunicar l’ascensió de la fiscal Maria Cacho Garcia a Fiscal Adscrita al Fiscal de Sala Coordinador de Delictes Econòmics, un nom de pes dins la fiscalia de Barcelona.
Dues fiscals de llarga carrera
En el cas de la fiscal Gómez Baquero, més que un canvi és una ampliació del poder territorial que s’ampliarà fins el partit judicial de Vilafranca. Gómez Baquero va iniciar la seva carrera al ministeri públic el 2006, quan va ser destinada a la fiscalia d’Àrea de Sabadell, on va exercir com a fiscal de família i fiscal coordinadora de delictes informàtics. Posteriorment, va ser enviada a la Fiscalia de Barcelona-secció territorial de l’Hospitalet de Llobregat, i a la secció de Menors. L’octubre del 2020 va ser nomenada Fiscal Cap de la Fiscalia d’Àrea de Vilanova i la Geltrú-Gavà, càrrec que exerceix actualment i que ara ampliarà fins a Vilafranca del Penedès.
Pel que fa a Cacho Garcia, en el món judicial és coneguda la seva alta especialització en delictes econòmics, fraus i malversacions. Va entrar a la carrera fiscal fa més de deu anys, i actualment tenia la plaça a la fiscalia de Barcelona, a la secció de Delictes Econòmics des de l’any 2018. De fet, és una de les fiscals més especialitzades en matèria mercantil i delinqüència econòmica tant a l’Estat espanyol com a l’estranger. Ara, formarà part de l’equip de coordinació de la fiscalia de sala de delictes econòmics, una secció del ministeri públic que atesa la globalització i els nous sistemes mercantils digitals és de les que rep ara més càrrega de treball.