Els tres lideratges de Junts

L’exili és i serà el ciment que manté unides les peces que integren Junts i que sovint col·lideixen. És l’únic que ha quedat garantit en el segon congrés nacional del partit de Carles Puigdemont, que s’ha fet a la Catalunya Nord precisament perquè ell, Toni Comín i Lluís Puig hi poguessin assistir i tenir-hi papers destacats, amb el rerefons del record encara molt viu dels 100.000 refugiats catalans que el 1939 que es van haver d’amuntegar a la platja d’Argelers, a molt poca distància d’on s’ha fet el conclave.

Tots els oradors han recordat al duresa inhumana d’aquell exili de la retirada republicana al final de la Guerra Civil i s’han encarregat de subratllar que “seria immoral” –en paraules de Jordi Sànchez, secretari general sortint– comparar-lo amb el dels actuals desplaçats a Brussel·les i Ginebra. Però han volgut fer visible el fil roig de la resiliència que uneix els dos moments històrics. Per això Toni Comín ha remarcat que l’altra gran diferència ha de ser, aquesta vegada, la “retornada” dels exiliats ha de ser “la palanca de la victòria definitiva”. “No parlo de guanyar unes eleccions, sinó de guanyar la República, de guanyar un país”, ha vaticinat.

Per les victòries judicials que van acumulant els exiliats –en el cas de Lluís Puig, ja definitiva– i per l’ascendent de Carles Puigdemont, l’exterior és el terreny comú indiscutit per a totes les branques d’un partit encara molt jove. La figura del president a l’exili és el patrimoni que no volen perdre i al qual tots es volen acostar. I en la jornada d’aquest dissabte s’ha vist amb claredat des del primer minut. Laura Borràs i Jordi Turull arribaven al congrés amb una candidatura d’unitat que ha evitar el que tots dos consideren que hauria estat un trencament traumàtic per a una formació encara fràgil, però la unitat passa per la frontissa Puigdemont.

La fotografia més preuada, amb Puigdemont

Per això no és secundari que Turull hagi sigut qui s’ha endut la fotografia del president a l’exili entrant amb ell al recinte d’Argelers on se celebrava el congrés. Tot i que la previsió era que els protagonistes del dia entrarien per la porta del darrere, mentre la militància anava accedint la pavelló per la del davant i la premsa prenia posicions al costat mateix, el cotxe amb què viatjava Puigdemont l’ha deixat a la part del davant i s’ha trobat allà amb Turull. Un núvol de càmeres els ha envoltat immediatament i han deixat constància de l’entrada que han fet, en què també els acompanyava Josep Rius –portaveu i vicepresident del partit i una de les persones del cercle més estret de Puigdemont–, mentre Borràs era a l’altra porta.

Puigdemont amb Turull i Rius a la seva arribada al congrés d’Argelers / Mireia Comas

Sintonia en els discursos, amb el president a l’exili al centre

A l’hora dels discursos, que han deixat clar que el nou secretari general i la nova presidenta estan en sintonia per plantejar que cal mantenir-se en les institucions però exigir alhora que s’activi un nou full de ruta cap a la independència, tots dos han subratllat que el vincle del president a l’exili amb el partit no s’aprima ni un mil·límetre. “President, no et vull incloure en l’alineació dels que deixen l’executiva perquè si una cosa som, hem estat i no canviarà mai és que som el partit del president Puigdemont”, ha anunciat Turull. “Els que no saben com referir-se a nosaltres últimament l’encerten més, perquè comencen a dir-nos puigdemontistes, i d’això sí que en som. Carles Puigdemont serà sempre el nostre president, només deixa de ser-ne formalment, ell també ho sap. Mal que els pesi a molts, hem de recordar que no només és el president de Junts sinó també el president legítim de la Generalitat”, ha apujat l’aposta Borràs, que tancava el congrés.

Proclames que anaven molt més enllà de les frases amables que han dedicat a la resta de càrrecs que deixaven l’executiva. Ha sigut una declaració de principis que, si s’afegeix a la forta personalitat que tenen també el nou secretari general i la nova presidenta, vaticina que Junts serà a partir d’ara un partit amb tres lideratges.