Tots els detalls del conclave de JxCAT

La reunió maratoniana de l’executiva de Junts per Catalunya ha servit per dues coses. Per una banda, plantejar tres qüestions al president Pere Aragonès per garantir la continuïtat al Govern dels juntaires. Per una altra, convocar una consulta interna per tal de decidir si surten o es queden a Palau de la Generalitat. La decisió més que meditada ha estat debatuda, amb fruïció, passió, sense complexes i amb enfrontaments dialèctics de baixa intensitat.

La trobada ha remarcat els dos fronts. Els partidaris de continuar a l’executiu i els partidaris de deixar estar el projecte del Govern del 52% perquè ja va néixer coix. Tothom ha volgut parlar i tothom ha parlat. Des de l’exili, també. De fet, l’exconseller i actual eurodiputat Toni Comín ha estat un dels més valorats per la parròquia. Els debats centrals: sortir o no del Govern i, en tot cas, qui havia de prendre la decisió, l’estructura del partit o bé la militància. A hores d’ara ja se sap que s’ha imposat que la decisió la prenguin les bases a més de formular unes peticions que ara per ara, podrien ser inassumibles per Aragonès. Per exemple, restituir Jordi Puigneró a la vicepresidència.

Refredar i agafar aire

Dimecres al vespre, el pinyol de la direcció de Junts ja estava convençuda que calia trencar el pacte de Govern. Hi havia motius i, sobretot, la convicció que al vicepresident Jordi Puigneró l’havia foragitat el president d’ERC, Oriol Junqueras, i no pas el president de la Generalitat. Així ho va exposar Jordi Turull, secretari general de Junts, als membres de la direcció. En concret, que durant les dues primeres hores de reunió, en cap moment es va posar sobre la taula la guillotina pel vicepresident. Va ser una trucada de Calàbria el que va capgirar-ho tot. Turull, en tornar a entrar a la sala, després de fer una pipadeta mentre Aragonès enraonava per telèfon, va copsar el canvi radical del president que li anunciava el sacrifici irrevocable de Puigneró. La crisi estava servida. En poques setmanes la presidenta del partit i del Parlament, Laura Borràs i el màxim nom de Junts al Govern eren descavalcats de la primera línia de les institucions. La tensió amb el soci de Govern era màxima.

D’aquí que es convoqués una trobada a les vuit del matí de dijous de la direcció de la formació. Però van començar els canvis, i els primers endarrerir l’hora de convocatòria reunió de l’executiva. “Hi ha hagut una mà negra”, comenten a El Món fonts dels assistents, “convençudes que quan més temps passés millor per asserenar els ànims”. Finalment, la trobada s’ha pogut celebrar, amb mariatxis i tot, però amb una forta discussió i on s’han marcat els posicionaments.

Governants favorables a mantenir-se

“Tothom volia parlar, tothom!”, exclama un dels assistents. I tothom ha parlat per dir-hi la seva amb més o menys vehemència. Els consellers de Govern com Jaume Giró, Lourdes Ciuró, Gemma Geis i Violant Cervera han fet una tancada defensa a mantenir-se dins el Govern. No estaven sols. Toni Morral, Mònica Sales o Damià Calvet han fet costat a aquesta opció. També David Saldoni, l’home que ha de ser la mà dreta de Turull dins la direcció de la formació.

Davant de les posicions ha estat el portaveu Josep Rius que ha recordat als membres de la direcció que en les dues reunions a quatre mans amb ERC, els republicans els havien deixat clar que “no pensaven complir els acords de Govern”. La seva intervenció ha calmat els ànims que poc a poc s’anaven escalfant. A l’altra banda, David Torrents o Joan Canadell, esperonaven la sortida de l’executiu perquè no hi havia més remei. De fet, molts creuen que ERC governaria falcat amb el PSC a canvi de convocar eleccions -a petició dels socialistes- el 28M, el mateix dia de les municipals.

La idea que fos la militància que havia de tenir la paraula final no ha estat del tot compartida. Josep Rull ha indicat que possiblement havia de ser el Consell Nacional de la formació qui ho havia de decidir. Però, finalment, Turull ha tancat el que podria haver estat una nova polèmica deixant en mans de la militància la decisió. La reunió també ha servit per deixar clar que els partidaris de no continuar al Govern volen que les propostes al president Aragonès siguin inassumibles, com ara que Puigneró s’hi reincorpori.