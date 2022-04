Torra, sobre l’acord del català: “No volen conflicte i accepten el que els jutges diuen”

L’expresident de la Generalitat Quim Torra ha criticat durament l’acord d’ERC, els comuns, el PSC i Junts per Catalunya -que després va recular- per modificar la llei de política lingüística. “No volen conflicte i estan disposats a acceptar el que els jutges vagin dient”, ha lamentat en una entrevista al diari Ara en què ha reclamat que es desacati la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que estableix un mínim del 25% d’hores en castellà a les escoles catalanes. Torra ho ha exigit encara que això acabi implicant la destitució del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.

Jéssica González (Comuns), Esther Niubó (PSC), Francesc Ten (JxCat) i Mònica Palacín (ERC) amb l’acord a la mà / Joan Antoni Guerrero

En paral·lel, Torra ha lamentat la situació actual de l’independentisme, que considera “perdut”. “Hem perdut una coherència de relat molt important”, ha assegurat en aquesta entrevista on ha estat molt crític amb els partits independentistes. Tot i aquesta duresa i els retrets que els ha fet, Torra ha descartat impulsar-ne un de nou.

Manifestació de l’ANC contra la modificació de la llei de política lingüística

La proposta de modificació de política lingüística ha aixecat polseguera des que es va anunciar. En un principi es volia aprovar per la via d’urgència el dia 5, però la reculada de JxCat i la promesa de buscar un consens més ampli amb les entitats vinculades a la defensa de la llengua i amb la comunitat educativa van allargar els tràmits fins el 28 d’abril. Dos dies abans d’aquesta votació parlamentària l’Assemblea Nacional Catalana ha convocat una manifestació per mostrar el rebuig per aquesta modificació de la llei de política lingüística que deixa el català en mans dels centres.

Fonts presents a l’última trobada de Somescola amb el Govern per tal que els expliqués aquesta proposta sostenen que no hi ha temps per una negociació amb els partits, ja que hi ha la Setmana Santa pel mig i després s’haurien de trobar individualment amb cada formació. Durant aquesta reunió el president Pere Aragonès va defensar l’acord perquè considera que incrementarà l’ús del català, tot i que les fonts consultades per aquest diari estan preocupades perquè el president va assegurar que als llocs on es desconegui el castellà aquest es reforçarà.