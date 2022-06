Tensió entre Junts i ERC pel Quart Cinturó que proposa l’Estat

Les tensions creixen entre l’aliança independentista amb l’arribada de l’oferta de continuar amb el pla de carreteres del Quart Cinturó. ERC feia unes declaracions en les que assegurava que era un pla “obsolet” i que per tant, no pal·liaria les conseqüències de la poca inversió que ha fet l’Estat a Catalunya en referència el que s’havia acordat en els pressupostos 2021. Tot i això, Junts ha declarat aquest dissabte que no enten la posició d’ERC i ha recordat que s’ha de “descongestionar” la Gran Via de Sabadell i s’ha de fer la ronda del Vallès “amb dos carrils per banda”, ha dit Joan Canadell, diputat del partit independentista.

La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, en una roda de premsa / ACN

La baixa execució de l’Estat a Catalunya ha provocat una gran polèmica en les últimes setmanes i és que el govern espanyol no ha invertit ni un 40% del que s’havia acordat en un principi en els pressupostos que es van presentar, els quals ERC va donar suport. Davant de la injustícia, l’estat espanyol va respondre volent invertir més diners en l’anomenat Quart Cinturó, un projecte de carreteres que en una primera fase connectaria l’Autovia del Nord-est, a Abrera, amb Terrassa. Posteriorment, ha de continuar fins a Granollers i Mataró pel nord, i fins a Sant Sadurní pel sud, enllaçant tots dos extrems amb l’autopista AP-7. Es planteja com a part d’un eix europeu que evitarà passar per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La “sorpresa”, en paraules de Canadell, va ser quan ERC va explicar que era un pla “obsolet” i que es necessitaven altres canvis i inversions en altres aspectes, com per exemple en les línies ferroviàries. En aquest sentit, la opinió de Junts és bastant diferent, sobretot perquè el departament que s’hauria d’ocupar d’aquest projecte està gestionat per Junts: “Ha sigut una sorpresa… segur que anirem parlant, però evidentment el departament ara és gestionat per Junts”.

Discrepàncies en el front independentista

En una proposta de resolució presentada aquesta setmana, ERC demanava aturar “definitivament” el projecte del Quart Cinturó i apostar per un tren orbital que connecti el Vallès amb Penedès i Maresme; millorar la connexió actual entre Rodalies i FGC, així com la xarxa viària secundària i les connexions entre els Vallesos. Canadell ha assegurat que Junts està d’acord amb ERC que no s’ha de desenvolupar el tram del Quart Cinturó fins a Granollers “en dos carrils perquè això afecta una zona d’interès ecològic”. “En això estem en el mateix punt, on hi ha la diferència és en el tram Sabadell i Terrassa”, ha afirmat l’expresident de la Cambra.