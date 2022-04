Stop JJOO denuncia que els informes del Govern són “antics”

La plataforma contra els Jocs Olímpics d’Hivern, Stop JJOO, ha denunciat aquest dimecres al vespre que els informes que aquest matí ha desclassificat el Govern i que han de servir per elaborar el document tècnic de la candidatura són “antics”. La plataforma contra els Jocs assegura que aquests informes fets públics pel departament de Presidència són del 2019, i per tant estan vinculats a l'”únic projecte” que s’ha fet fins ara, “el del Govern anterior” amb el conseller Damià Calvet.

La plataforma ha titllat la desclassificació d’aquests informes com “acte de propaganda” del Govern, que ja va anunciar que faria campanya pel ‘Sí’ a la consulta. A més, ha subratllat que no són els informes que reclamava i ha denunciat que el Govern vol “camuflar” que a dia d’avui “no hi ha cap estudi d’impacte ambiental, ni d’impacte socioeconòmic ni pressupost en ferm”. La plataforma va més enllà i acusa el Govern presidit per Pere Aragonès de buscar “la confusió i la desinformació entre la població”.

En aquest marc, Stop JJOO segueix reclamant que el Govern publiqui els estudis i informes de la candidatura “actual” i no d’un projecte “antic”. Consideren que la població “té dret a conèixer tota la informació real de la candidatura que es presentarà” de cara a la consulta per tal que vagi a les urnes “ben informada”.

“Manifestació de país” el 15 de maig

Aquesta plataforma anti Jocs Olímpics va convocar ara fa dues setmanes una “manifestació de país” el pròxim 15 de maig a Puigcerdà, que serà escenari d’algunes de les competicions en cas que finalment es convoquin els Jocs. Amb el lema “Per un Pirineu Viu, Stop Jocs” la plataforma pretén reunir a la Cerdanya totes les persones contràries a la candidatura. La plataforma ja compta amb el suport ce No al transvasament, Zero Port i Unió de Pagesos.