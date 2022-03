Set entitats demanen a l’ONU que defensi la immersió lingüística

Fins a set entitats de la societat civil catalana han enviat un escrit al relator de minories de les Nacions Unides (ONU), Fernand de Varennes, en què li demanen que freni la “campanya” dels tribunals espanyols contra la immersió lingüística a les escoles catalanes. En el mateix dia en què hi havia convocada la vaga en rebuig de la sentència, aquestes set organitzacions han enviat aquesta missiva a l’ONU.

Les entitats que han signat aquest escrit són la Plataforma per la Llengua, el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, USTEC, la Intersindical -tots aquests convocants de la manifestació d’aquest 23 de març-, Sine Qua Non, la Fundació Escola Valenciana i Language Rights. Tots ells insten a De Varennes a actuar per posar fre a la política “homogeneïtzadora” de l’Estat espanyol.

Compliment dels compromisos internacionals

La proposta que li han fet a l’escrit és que s’adreci a l’estat espanyol per advertir-li sobre la seva actitud, que consideren contrària a les recomanacions sobre qüestions lingüístiques del mateix De Varenne l’any 2020. Li demanen que reclami a l’estat el compliment dels compromisos internacionals i que estableixi un mecanisme de monitoratge de la situació del català per tal de garantir els drets lingüístics dels catalans i que no es deteriori més la llengua.

Precisament aquest dimarts De Varenne va presentar les darreres recomanacions del Fòrum sobre Qüestions Minoritàries. En aquesta presentació, Davyth Hicks, president de la xarxa d’organitzacions per a les llengües de les minories ELEN, de la qual en forma part Plataforma per la Llengua, va ser present en la sessió i va explicar la situació en la qual deixa al català la sentència del 25% de castellà a l’ensenyament.

La Plataforma denuncia l'”imposició” dels tribunals espanyols

La Plataforma per la Llengua creu que els tribunals espanyols estan molt actius per tal d'”imposar” un canvi en el sistema educatiu català que asseguri l’ús del castellà com a llengua vehicular. L’última acció que denuncien és precisament la sentència del 25% que va ratificar el Tribunal Suprem al novembre.

Aquesta sentència, remarca l’ONG del català, és “obertament contrària” a la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. Quan es va conèixer la Llei de Plurilingüisme que volia aplicar el govern valencià, el Comitè d’Experts per al compliment de la Carta i el Comitè de Ministres del Consell d’Europa van advertir Espanya que els percentatges obligatoris de castellà són contraris a l’instrument de ratificació.