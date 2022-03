Sánchez vol que Joan Carles I doni explicacions encara que no torni

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reclamat a Joan Carles I que doni explicacions sobre les seves activitats econòmiques i els presumptes delictes que hauria comès encara que no torni a Espanya. En una conversa informal amb la premsa a l’avió presidencial que l’ha de portar a Letònia, Sánchez ha insistit que el rei emèrit espanyol li deu una explicació a la ciutadania al marge de la fi de la investigació de la fiscalia, que va descartar presentar una querella perquè no tenia prou indicis per provar alguns dels presumptes delictes, mentre que altres ja han prescrit i n’hi ha que es van cometre mentre gaudia d’inviolabilitat.

El rei emèrit Joan Carles I, en una foto d’arxiu / ACN

Joan Carles I ha anunciat que es queda a viure de “forma permanent i estable a Abu Dhabi” i que té previst “tornar amb freqüència a Espanya”. Aquest dilluns es va conèixer que l’emèrit havia enviat una carta al seu fill, Felip VI, per explicar la seva decisió, comunicar-li que té la intenció de passar els últims anys de la seva vida fora del focus mediàtic i recordar que “sempre” porta Espanya “al cor”. “L’agost del 2020, guiat pel convenciment de prestar el millor servei a Espanya i a tots els espanyols, a les seves institucions i a tu com a rei, et vaig comunicar la meva decisió de traslladar-me fora d’Espanya. Des de llavors, he residit a Abu Dhabi, lloc al qual he adaptat la meva forma de vida i al qual agraeixo enormement la seva magnífica hospitalitat”.

Sánchez ha reconegut que va tenir coneixement de la carta abans que es fes pública, però que no li van comunicar el seu contingut exacte i que es va limitar a donar acusament de rebuda. El president espanyol ha matisat que no té intenció de dir-li a Joan Carles I com ha de donar les explicacions que considera que li deu als espanyols, però sí que ha qualificat de “decebedores” les informacions que apareixen a l’informe de la fiscalia. Respecte als viatges que el rei emèrit faci a l’estat espanyol, Sánchez ha dit que és una qüestió que han de resoldre entre Felip VI i Joan Carles I.