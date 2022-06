El PP s’apodera d’Andalusia amb un resultat històric

El PP de Juanma Moreno Bonilla presidirà la Junta d’Andalusia en solitari sense haver de comptar amb cap soci incòmode. Els andalusos han atorgat la majoria absoluta als populars, un resultat històric. El dictamen de les urnes confirma el gir a la dreta d’Andalusia després d’anys de domini socialista i enterra l’hegemonia que el PSOE havia tingut històricament en aquesta comunitat. Els casos de corrupció i les acusacions de clientelisme que afecten la formació socialista, desgastada per gairebé 40 anys de domini de les institucions andaluses, han acabat cobrant-se la factura i els andalusos han decidit relegar el PSOE a segona força del parlament andalús. Aquest retrocés socialista a Andalusia, que ha tenyit de blau totes les províncies, era inimaginable anys enrere.

Els resultats, a més, suposen un revés per al govern socialista de Pedro Sánchez, ja que implica perdre en una de les comunitats que havia estat un bastió socialista que fins avui semblava inexpugnable. Els dos socis de la Moncloa obtenen resultats desencoratjadors a Andalusia. Les esquerres, en projectes separats —Por Andalucía i Adelante Andalucía— també han aconseguit menys representació de la que havien obtingut en les anteriors autonòmiques. De 17 escons, amb un 60% del vot escrutini només assolien set escons.

Des del quarter centrar del PP a Madrid, la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha estat la primera a sortir a comentar els resultats. Sense amagar l’eufòria dels populars, Gamarra ha volgut verbalitzar una lectura que “a ningú se li escapa” sobre els resultats electorals a Andalusia a nivell estatal. “Es necessiten govern estables amb majories suficients per restar centrats i no governs dèbils que generen inestabilitats que només busca aliances per tenir els vots suficients sense importar-li els problemes dels ciutadans”. La portaveu del PP també ha considerat que el seu partit ha “frenat” l’avenç de Vox a la comunitat i ha subratllat que els andalusos han optat per la “moderació”.

L’efecte Olona que algunes enquestes havien predit s’ha desinflat de manera abrupta aquest diumenge. L’alacantina que aspirava a presidir la Junta d’Andalusia tan sols ha aconseguit dos escons més dels que havia obtingut el 2018. Acompanyada per Santiago Abascal, Olona ha comparegut davant els seus seguidors amb un rostre que no podia amagar el disgust d’uns resultats que són pitjors als de totes les enquestes. Els resultats de Vox han estat fins i tot dolents a El Ejido, la ciutat on havia guanyat al PP el 2018. Aquest diumenge el PP ha recuperat la ciutat almerienca.

Els socialistes andalusos perden el seu feu històric

La mala nota del PSOE a Andalusia també s’interpreta com un càstig al gir dels socialistes a Andalusia, que van retirar Susana Díaz de la primera línia després de les primàries en què es va enfrontar a Sánchez. El candidat de Sánchez a la comunitat, Juan Espadas, no ha superat la prova i no s’ha pogut desempallegar de l’aura de veterà gestor socialista, de manera que li resulta difícil deslligar-se del passat i trencar amb la imatge que l’alinea amb la idea d’un partit que havia convertit Andalusia en el seu ‘cortijo’.

Una altra derivada de la nit electoral és la desaparició de Cs. Els d’Arrimadas passen de tenir presència en el govern de l’actual president Juanma Moreno Bonilla a obtenir zero representació al parlament andalús. Les eleccions autonòmiques a Andalusia expulsen el partit taronja de les institucions andaluses i posen en més dificultats un partit que està patint un procés de desaparició en càmera lenta. La manca de futur de la formació presagia una nova estampida dels seus membres cap a formacions on es puguin garantir un futur sense alts i baixos. El candidat de Cs, Juanma Marín, en una compareixença davant els mitjans ha anunciat la seva dimissió.