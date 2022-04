Un restaurant de Gandia expulsa una família que volia ser atesa en valencià

La Plataforma per la Llengua ha denunciat un nou cas de discriminació lingüística al País Valencià. L’ONG del català estudia de quina manera es pot denunciar la discriminació que va viure una família a un restaurant de Gandia que els va expulsar en demanar ser atesos en valencià. El restaurant en concret va ser el bar restaurant Isabel, als Marenys de Rafalcaid, a Gandia. L’establiment va decidir expulsar la família quan un dels membres va demanar “un terç de cervesa” en valencià i la cambrera li va exigir que ho digués en castellà. Després d’aquest menyspreu de la cambrera, la família va demanar ser atesos per una altra persona que volgués dirigir-se a ells en valencià o almenys entengués la llengua. Va ser llavors quan el propietari del local es va dirigir a la seva taula i els va etzibar: “En quina llengua parlen fora de València?”. Poc després, els va expulsar del restaurant.

🟡 El personal del Restaurante Isabel de Gandia expulsa una família que demanava ser entesa en valencià: “Que no sabeu parlar castellà? A Espanya sobra gent!”



“Que no sabeu parlar castellà? A Espanya sobra gent”

Però no va acabar aquí. Segons denuncia la Plataforma per la Llengua, al dia següent dos dels membres d’aquesta família hi van anar per demanar el full de reclamacions i la cambrera que havia protagonitzat el primer xoc els va acusar de ser “mal educats”. “Que no sabeu parlar castellà? Doncs a Espanya sobra gent”, va etzibar. Després els clients que havien estat expulsats i vexats per parlar en valencià van omplir el full amb la transcripció exacta del que havia dit la cambrera. Quan el van entregar al responsable aquest els va dir que les frases eren falses i els va insultar dient-los “troglodites“.

Quan el cas va arribar a mans de la Plataforma el passat 1 d’abril l’ONG del català va començar a treballar per trobar vies per denunciar aquest establiment. Aquest dijous 7 d’abril es van concentrar al mateix restaurant per denunciar els fets i van advertir als propietaris que els denunciarien a les institucions competents.