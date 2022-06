El relator de l’ONU reclama que es prohibeixi Pegasus arran del Catalangate

El relator especial de l’ONU sobre els drets a la llibertat de reunió pacífica i associació, Cément Voule, ha reclamat que es prohibeixi l’ús de Pegasus arran del Catalangate, el cas d’espionatge amb aquest programari a polítics independentistes. Voule ha assegurat que és un cas “rellevant” i opina que s’ha de pressionar els estats perquè es deixi d’utilitzar aquest programari.

De fet, el relator ha estat alertat pel president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, en una sessió del Consell de Drets Humans de l’ONU. “Ens posa en perill a tots”, ha dit Voule de forma contundent.

El president d’Òmnium, Xavier Antich, durant la seva intervenció a l’ONU / Òmnium

Pressió de Xavier Antich

El president d’òmnium ha reclamat al relator de l’ONU que intervingui amb l’objectiu que el govern espanyol faci una investigació immediata de l’anomenat Catalangate. A més, Antich ha denunciat al govern del PSOE i Podem ja que “ha incomplert la seva obligació d’investigar” l’espionatge a l’independentisme. L’objectiu d’Òmnium és que els organismes internacionals facin la feina que no ha fet el govern espanyol. “És fonamental per garantir que aquests actes intolerables no es repeteixin mai”, ha dit Antich.

“El CatalanGate és el cas més gran d’espionatge al món utilitzant Pegasus i hi ha proves convincents que assenyalen l’estat espanyol”, deia Antich a través d’un vídeo i ha recordat que òmnium té membres del seu entorn afectats directament per aquest cas d’espionatge, com és l’expresident de l’entitat Jordi Cuixart.

Punt d’inflexió per al Govern

En aquest sentit, el Govern considera un punt d’inflexió la gestió del cas Pegasus per part del govern espanyol. a tall d’exemple, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va anunciar la setmana passada que no hi hauria la reunó bilateral amb l’Estat aquest mes de juliol, ja que “no hi ha cap traspàs important”. El govern espanyol no ho considera així i la ministre d’Economia, Nadia Calviño, va dir també la setmana passada que les relacions no s’havien trencat “en cap cas”.