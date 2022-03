Puigdemont nega contactes amb dirigents del Kremlin

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, ha defensat la seva acció internacional per donar a conèixer el conflicte català i ha negat que hagi tingut cap contacte amb el Kremlin. En un article publicat a La Vanguardia, diu que mai s’ha reunit “amb cap dirigent, exdirigent o persona representant de la Federació Russa”. Puigdemont respon així a les paraules del portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que va acusar el seu entorn de ser “uns senyorets” que es creien “James Bond” jugant a fer passadissos amb mandataris russos.

Puigdemont ha explicat que des que es va exiliar una de les seves prioritats ha estat “internacionalitzar el procés d’independència de Catalunya”, de la mateixa manera que l’estat espanyol ha intentat “desacreditar” i “criminalitzar” el moviment independentista. “Personalment, he procurat tenir tantes reunions com m’ha estat possible amb dirigents, exdirigents i representants de govern de tot el món”, tot i que ha reconegut que la pandèmia li ha impedit tenir una agenda més àmplia en els últims dos anys.

Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín | ACN

No obstant això, el president a l’exili ha afirmat que mai ha tractat el reconeixement internacional d’una hipotètica Catalunya independent. “A totes les trobades s’ha parlat del procés d’independència de Catalunya i de la situació econòmica”, detalla. “En totes les ocasions, la conversa sobre la independència ha sorgit a iniciativa dels meus interlocutors, interessats a conèixer la situació de primera mà. En cap de les reunions s’han tractat l’escenari del reconeixement, tot i que també és un dels objectius que tenim fixats per culminar el procés d’independència“.

Al seu article, Puigdemont creu que “seria molt difícil explicar que vols la independència, però esperes que el reconeixement caigui per generació espontània” i assegura que per a “reconèixer, primer cal conèixer”. La tasca d’internacionalització l’ha fet amb el director de la seva oficina, Josep Alay, un “acadèmic brillant i coneixedor de diverses regions del món” que “parla i entén més de 10 llengües”.