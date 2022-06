Puigdemont carrega contra Sánchez-Camacho: “Miserable”

Dura reacció del president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, per la conversa, difosa per aquest diari, entre l’actual senadora del PPC, Alícia Sánchez Camacho, i el comissari d’intel·ligència jubilat, José Manuel Villarejo, de novembre de 2012, al voltant de l’Operació Catalunya. Una gravació en la que Camacho elabora una llista negra d’independentistes als que cal investigar. A través del deu compte de Twitter, Puigdemont no està per brocs i qualifica l’exlíder del PP a Catalunya de “miserable”.

Una miserable que va conspirar amb una trama policial corrupta per raons polítiques. Una miserable que es reuneix amb policies patriòtics i els passa llistes negres de persones que, si fóssim als anys trenta, haurien estat executades. Una conspiració mafiosa que quedarà impune. https://t.co/EZmJVG1Q5e — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 17, 2022

Una miserable que conspira

“Una miserable que va conspirar amb una trama policial corrupta per raons polítiques. Una miserable que es reuneix amb policies patriòtics i els passa llistes negres de persones que, si fóssim als anys trenta, haurien estat executades. Una conspiració mafiosa que quedarà impune”, piula Puigdemont. Una piulada sense embuts contra una llista de noms que Camacho no només va apuntar sinó que va informar de les seves dades de contacte com el telèfon mòbil i detalls profunds de la seva vida personal.

La llista l’integrava l’aleshores president de la Generalitat, Artur Mas; l’actual conseller d’Economia i llavors el responsable de la Fundació La Caixa; l’empresari Carles Summarroca; l’exconseller d’Interior, Felip Puig; el director del Saló de l’Automòbil, Enric Lacalle, -que qualifica de “doble agent”-, l’exlíder d’Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran i Lleida, així com Oriol Pujol, aleshores secretari general de CDC.

De fet, la conversa de Camacho es registra en una reunió al seu domicili de Barcelona. És la mateixa conversa en què li passa les dades de Victòria Álvarez, l’exparella de Jordi Pujol Ferrusola. Un contacte que admet haver gravat i que li ha fet arribar el cap de gabinet del llavors president espanyol, Mariano Rajoy, Jorge Moragas. En aquella ocasió, va demanar a Villarejo que investigués i contactés amb ella. De fet, també li va passar el telèfon. La seva denuncia va ser un dels puntals per començar el que seria l’Operació Pujol, després batejada com Operació Barna i finalment, com Operació Catalunya.