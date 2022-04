Sense notícies de la taula de diàleg: el PSOE dona llargues i no posa data

El PSOE continua donant llargues i no posa data per a la pròxima reunió de la taula de diàleg, que havia d’haver-se convocat a principis d’any i s’ha anat posposant per les excuses de la Moncloa. Malgrat que les negociacions entre el govern espanyol i la Generalitat no han donat cap resultat tangible, els socialistes insisteixen a defensar el diàleg com una eina per “rebaixar la tensió” amb les formacions independentistes.

“No hi ha data concreta, però si voluntat de fixar-la i continuar treballant per enfortir aquest espai de trobada”, ha assegurat el portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Héctor Gómez, en una entrevista a Europa Press. “Clar que continuem apostant per la taula de diàleg”, insisteix. “És un espai per facilitar la convivència i rebaixar la tensió a Catalunya”. No obstant això, Gómez és incapaç de donar un sol acord polític que doni sentit a la taula de diàleg.

El diputat socialista ha reconegut que el govern espanyol té altres prioritats i ha excusat la falta d’avenços dels últims mesos al fet que “hi ha hagut moltes coses” que requereixen l’atenció de Pedro Sánchez, com les eleccions a Castella i Lleó o la guerra a Ucraïna. “Depèn molt de l’agenda de l’executiu”, ha afirmat Gómez en relació amb la insistència d’ERC de convocar la taula.

Una taula difícil de defensar

Els republicans cada vegada tenen menys arguments per defensar el diàleg amb el govern espanyol, que des del començament de la legislatura ha apostat per enfortir les comissions bilaterals i les conferències de presidents per reforçar el seu relat de la normalització de les relacions amb la Generalitat. “El temps de la confrontació i del no diàleg ha acabat”, sentencia Gómez.

Aquest divendres, el portaveu de Junts, Josep Rius, ha reclamat a ERC que abandoni la taula de diàleg si no hi ha avenços. El partit de Puigdemont pressiona els republicans perquè admetin el fracàs de les negociacions, que fa mesos que estan encallades per la negativa del govern espanyol a tractar l’autodeterminació i l’amnistia, tal com reclama ERC. “Si no hi ha hagut avenços, cal que admeti que Pedro Sánchez no té un projecte per a Catalunya ni cap voluntat per negociar una solució“, ha dit Rius.