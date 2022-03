Crisi de confiança amb Borràs: el PSC vol gravar les reunions al Parlament

El PSC desconfia de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, fins a tal punt que ara demana que les reunions de la Mesa del Parlament i de la Junta de Portaveus siguin enregistrades en àudio. Així ho ha explicat la portaveu del grup parlamentari socialista, Alícia Romero, en una roda de premsa on ha denunciat que no se’ls vol lliurar un informe per escrit sobre la negativa de la presidenta d’encarregar un altre informe al Consell de Garanties Estatutàries al·legant que no hi havia suficients grups parlamentaris per demanar-ho. No es va acceptar que Cs, sumant el PP —que no té grup propi, amb dos diputats actualment—, tinguessin dret a obtenir un informe sobre el decret de mesures urgents per l’emergència habitacional.

Romero ha dit que els socialistes estan preocupats per aquesta actitud de Borràs i, en general, “pel funcionament del Parlament de Catalunya”. La socialista ha assegurat que “la situació s’agreuja” i ha demanat “poder-ho dir” obertament. El PSC creu que la cambra catalana està en un procés de degradació institucional. “Fa 12 dies que vam entrar una carta demanant un informe per escrit sobre la no acceptació de l’informe al Consell de Garanties Estatutàries; hi va haver un informe oral només”, ha relatat Romero. La socialista ha dit que “no és de rebut que en una en cambra que fa lleis, que té com a única funció legislar, no siguem capaços de fer informes escrits per assegurar-nos que la feina que fem està ben feta”.

La situació inquieta el PSC i l’ha dut a demanar avui a la Mesa que les reunions tant de la Mesa com de la Junta de Portaveus s’enregistrin “com es feia abans del 2017”. Aquesta, ha dit Romero, “és la millor manera que tinguem coneixement —si no hi ha informes escrits— de les opinions jurídiques orals que es fan en els dos òrgans”. El PSC creu que això contribuiria a “prestigiar el Parlament” en un moment en què “la institució té massa forats”. Romero ha confessat que la “confiança [amb Borràs] es va trencar amb Juvillà i les llicències per edat” i que s’ha intentat “de bones maneres” demanar ara aquest nou informe. També planen dubtes sobre les actes que resumeixen el contingut de les reunions de la Mesa. “Minimalistes”, opina Romero.

La presidència del Parlament, consultada per EL MÓN, no ha respost a la petició de comentaris sobre aquest assumpte. Fonts de la Mesa del Parlament han explicat que aquesta demanda es va fer fa una setmana i que ja la majoria de l’òrgan ha decidit que no es farien gravacions. El PSC diu que traslladarà aquesta qüestió a la ponència que treballa la reforma del reglament del Parlament, que divendres passat va celebrar la sessió constitutiva de la comissió. JxCAT va apressar els grups parlamentaris a treballar ràpid en la reforma per protegir la sobirania de la cambra. El PSC va posar més èmfasi en la transparència. Romero ha dit que volen proposar que no sigui només la presidenta la que tingui la potestat de demanar informes als lletrats. Aquesta polèmica esclata després que la secretària general del Parlament hagi retirat competències (cedides temporalment) al lletrat major i a un lletrat amb qui s’ha discutit públicament per les llicències per edat.