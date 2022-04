PSC i Comuns eviten que Rufián comparegui per vincular Puigdemont i Putin

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, no haurà de comparèixer al Parlament de Catalunya per donar explicacions sobre les seves declaracions que donaven per fet els vincles del president a l’exili, Carles Puigdemont, amb Rússia i Vladímir Putin. La polèmica va provocar que JxCat registrés una petició de compareixença de Rufián al Parlament de Catalunya. Aquesta petició s’ha sotmès a votació aquest dijous a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) i ha estat rebutjada per ERC i els grups parlamentaris del PSC i Comuns.

En canvi, en la mateixa comissió s’ha aprovat la compareixença de Carles Puigdemont, que podrà fer-la per videoconferència. El resultat de la votació pel que fa a la petició sobre Rufián ha estat criticat immediatament pel grup parlamentari de JxCat. La seva portaveu, Mònica Sales, ha considerat que Rufián no haurà de comparèixer a la cambra catalana perquè està “protegit pel tripartit de Madrid”.

Rufian salvat i protegit pel tripartit de #Madrid. https://t.co/J9FKpqOE9z — Mònica Sales 🎗 (@mncsls) April 21, 2022

Les declaracions de Rufián al voltant de les suposades connexions entre el president a l’exili i el seu entorn amb el règim de Vladímir Putin van obrir una crisi entre els socis de Govern. El malestar el van expressaar diverses figures de JxCat a través de les xarxes socials pocs minuts després que Rufián hagués acusat en una roda de premsa a Madrid Puigdemont i el seu entorn de “ser uns senyorets que es passejaven per Europa reunint-se amb gent equivocada” del Kremlin només “perquè així durant una estona es pensaven que eren James Bond. No ens representen. És d’una frivolitat terrible”.

Amb aquestes declaracions, Rufián hauria donat crèdit a una informació apareguda en mitjans com El Confidencial on s’assegura que Puigdemont es va reunir el juny del 2019 a Suïssa amb un suposat espia del Kremlin per intentar aconseguir el suport rus al procés. Altres informacions diuen que Josep Lluís Alay s’havia fet un selfie amb un retrat de Vladímir Putin el 2019. Rufián va dir que Junts haurà de donar explicacions sobre aquests suposats vincles amb el Kremlin perquè és d’una “frivolitat terrible”. El portaveu d’ERC al Congrés va afegir que “no ha representat mai la nostra línia de política internacional reunir-nos amb sàtrapes. (Raül) Romeva ho va poder fer i no ho va fer mai”.