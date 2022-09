Xavier Antich: “Hem de deixar d’entretenir-nos en què va fallar l’1-O”

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha demanat a l’independentisme que deixi “entretenir-se amb el que va fallar en el Primer d’Octubre” i ha considerat que ara és necessari avançar i construir el camí cap a la independència de Catalunya. Òmnium, sobre la Diada:

Manifestació de la Diada

En una entrevista al diari El Punt Avui aquest dissabte, Antich també ha afirmat que en la Diada de l’Onze de Setembre d’aquest diumenge “s’accentuen més les diferències que els punts en comú” entre Òmnium i l’ANC.

No obstant això, ha considerat que la col·laboració entre les dues entitats per a organitzar els actes cada any “és una bona aliança” i ha volgut mostrar el seu respecte cap a l’ANC, a la qual veu com una entitat no només amiga, sinó còmplice, en les seves paraules.

Creu que per aconseguir la independència es necessita a tothom

Preguntat pel fet que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no acudeixi a la manifestació de la ANC però sí que assisteixi a l’acte d’Òmnium, ha recordat que també assistiran a l’acte la presidenta de Junts, Laura Borràs, i altres representants polítics d’altres partits: “No sobra ningú, per a aconseguir la independència es necessiten tots els independentistes”.

I ha apuntat que ara l’independentisme necessita “ser més, més fort, estar en més llocs, més ben organitzat i tenir més intel·ligència col·lectiva o maduresa a llarg termini”.

En paral·lel, Antich ha evitat carregar sobre els partits totes les culpes de la situació actual de l’independentisme. “Si no avancem no és, només, un problema dels partits o, només, de la societat civil organitzada. No podem cedir a la temptació de simplificar l’anàlisi i dir que la culpa és, només, dels altres”, ha apuntat el president d’Òmnium, que ha receptat més autocrítica interna. “Una de les coses que van passar el 2017, i que ja ens podem dir, va ser que es va generar una expectativa que allò seria un plis-plas. I això forma part de la immaduresa política col·lectiva, perquè cap procés de transformació política contemporània, cap, ve d’un plis-plas”, ha assegurat Antich.