Les xarxes esclaten després que el govern espanyol titlli Puigdemont de fugat

Les xares han esclatat després que el govern espanyol hagi titllat de “fugat” el president a l’exili, Carles Puigdemont. I és que l’independentisme més proper a l’eurodiputat s’ha indignat davant les paraules de la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, qui ha instat aquest dilluns al president perquè es presentés davant la justícia espanyola.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, durant la manifestació de l’1-O / Mireia Comas

Rull, indignat

Un exemple és el de l’exconseller de Territori en el govern presidit pel mateix Puigdemont, Josep Rull. El també president del Consell Nacional de Junts ha respost contundentment a la ministra afirmant que Puigdemont ha comparegut davant de totes les justícies europees de les quals n’ha sortit sempre exonerat “d’un pretès delicte que ni ell ni ningú no va cometre ni reconeix”.

Un altre exemple que s’ha mostrat en aquest sentit ha estat el periodista i exdiputat per Catalunya Sí que es pot Albano Dante Fachín, qui assegura que la justícia espanyola està al marge de la Constitució perquè els dos principals partits de l’Estat són incapaços de posar-se d’acord, i acaba amb un “que els donguin pel sac”.

Aleix Sarri, contra ERC

Un altre dirigent independentista destacat que ha respost a Isabel Rodríguez ha estat el director de l’oficina del Parlament Europeu de Junts Aleix Sarri, qui creu que el “PSOE no diu res que no diria el PP”. “Només els falta cridar Puigdemont a prisión, però l’esperit és el mateix”, assegura una de les persones més properes al president a l’exili. En aquest sentit, també ha deixat un missatge per Esquerra Republicana: “Enhorabona als qui regalen vots en nom d’un suposat mal menor que no existeix, i quin mal els fa l’exili del MHP Puigdemont”.

També la periodista Pilar Rahola ha assegurat que la carta del president “els ha posat nerviosos”, referint-se al govern espanyol, mentre que l’advocat, activista i exvicepresident de l’ANC Josep Cruanyes ha reivindicat la figura de Puigdemont i assegura que és un exiliat, igual que ho eren Companys, Irla i Tarradelles . “Exiliats per la persecució política d’Espanya autoritària, violadora dels drets civils i anti catalana”, afirma.