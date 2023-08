Vilagrà insisteix en la “línia vermella” de l’amnistia per a la investidura

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest migdia que en el marc de les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, l’amnistia és una “línia vermella”. Així mateix, ha afegit que hi ha una “segona carpeta” que és l’autodeterminació. Per altra banda, ja ha anunciat que ERC no es reunirà amb Alberto Núñez Feijóo que es presentarà a la investidura. “La negociació ha donat fruits”, ha insistit la consellera recordant els indults dels presos polítics i la derogació del delicte de sedició. Vilagrà ha fet aquestes declaracions just abans de presidir la cloenda de la 55a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) que aquest migdia ha tancat set dies d’activitats i cursos.

“S’equivocava qui pensava que el conflicte polític s’havia acabat i s’equivocava qui pensava que voluntat de llibertat d’aquest país s’havia evaporat”, ha alertat. Ara bé, ha afegit que “també s’equivoca qui no té en compte les necessitats més peremptòries de la ciutadania”, és a dir, les polítiques socials. En tot cas, Vilagrà ha insistit que duri el que duri la negociació els “objectius” són clars i “ambiciosos”, la “línia vermella de l’amnistia” i “obrir la carpeta de l’autodeterminació” perquè cal aprofitar “la palanca de força” que ha obtingut l’independentisme a les darreres eleccions espanyoles.

“Coordinació i treball conjunt” dels partits independentistes

En aquest sentit, ha defensat la “coordinació i el treball conjunt” de les formacions polítiques independentistes. “És imprescindible”, ha remarcat. “Si anem plegats aconseguirem els objectius més ambiciosos”, ha assenyalat. En la mateixa línia, ha volgut emfatitzar la dificultat de les negociacions i ha posat l’accent en l’amnistia. “No ens hem de desviar ni un mil·límetre del nostre objectiu final, que és la independència”, ha matisat després de qualificar de “línia vermella” l’amnistia. Per això, confia en la unitat estratègica independentista per aprofitar la conjuntura i la força per aconseguir l’amnistia i poder obrir la carpeta del dret a l’autodeterminació.