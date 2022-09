VÍDEO | Pancarta sorpresa de l’ANC: “Ganes de veure’ns als carrers”

L’Assemblea Nacional Catalana ha penjat una pancarta sorpresa al Passeig de Colom, un dels escenaris del recorregut de la manifestació de la Diada aquest diumenge. La pancarta, que s’ha penjat a l’edifici número 23 d’aquest passeig, té com a lema “Ganes de veure’ns als carrers. Torne’m-hi per vèncer. Independència“. En el vídeo de difusió es poden veure diverses façanes d’aquest carrer, gent mirant-les i passejant i fins i tot un dron, el responsable de les imatges aèries que s’hi recullen. Des del cel, es grava com es va penjant i obrint aquesta pancarta gegant que estarà en aquest edifici en obres fins el pròxim diumenge, quan davant d’ella avançarà una gran manifestació per la independència.

El vídeo conclou amb un primer pla d’aquesta pancarta de 336m2 (16 x 21m) i un fos a negre on es veu el lema d’aquesta manifestació i posteriorment el logo de l’ANC. La frase triada per la pancarta és el que més destaca, ja que sembla un retret al president del Govern, Pere Aragonès, que ha anunciat que no hi assistirà perquè va “contra els partits i no contra l’Estat”. Aragonès anirà només als actes institucionals de la Diada, mentre que altres consellers d’ERC i figures republicanes importants com Carme Forcadell sí que hi aniran.

ERC demana “pluralitat” a la manifestació

ERC ha pressionat a l’ANC perquè es replantegi la manifestació per fer-la “inclusiva i transversal”. Segons la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, “enguany l’ANC ha renunciat a la transversalitat i ha optat per excloure, fer petit i dividir l’independentisme” el que justifica la no assistència d’Aragonès. Tot i així, ha dit que encara hi ha temps per “rectificar” i assegurar la “pluralitat” de la manifestació de la Diada. Vilalta també ha dit que li encantaria participar-hi com en els anys anteriors, però que l’enfocament no concorda amb el que pensa i per tant no hi serà.