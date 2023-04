Un vídeo d’’Octuvre’ denuncia 3 noves discriminacions del català del govern espanyol

Un vídeo d”Octuvre’ denuncia tres noves discriminacions del català del govern espanyol de PSOE i Podemos. La primera es basa en l’atenció telefònica relacionada amb la ludopatia. Marta Sibina explica que el decret del Ministeri de Consum espanyol número 176/2023 per lluitar contra la ludopatia obliga a les empreses d’apostes a oferir un servei telefònic amb informació i assistència en matèria de joc segur amb el servei “almenys en castellà”. “És a dir, el ministeri els diu a les cases d’apostes que el servei no cal que estigui en català”, asseguren des d’Octuvre.

L’assistència en ludopatia

Sibina denuncia que el que està fent el ministeri és dir-los als catalans que “no tenen dret a rebre assistència en ludopatia en la seva llengua”. Així mateix, diu que el govern espanyol protegeix els drets dels castellanoparlants, però els nega als catalanoparlants. “Això fa bastant pudor de supremacisme”, considera. També recorda qui és el ministre de Consum espanyol: Alberto Garzón, qui “es va presentar a les eleccions parlant de diàleg i plurinacionalitat, i ara tracta els catalans com de segona classe”.

Els productes sanitaris

El segon cas que exemplifica ‘Octuvre’ és el de la regulació dels productes sanitaris. Sibina explica que el Reial Decret 192/2023 especifica que els productes sanitaris han d’incloure les dades i les informacions perquè permetin disposar de forma certa i objectiva d’una informació eficaç, veraç i suficient sobre les seves característiques essencials. El problema és que això ha d’estar en castellà, ni en català, gallec, ni euskera.

“Si ets castellanoparlant, el ministerio treballa perquè tinguis la informació dels productes sanitaris en la teva llengua. Els catalans, però, es veu que no tenim aquest dret”, assegura Sibina. “Sembla que el ministre estigui més preocupat per la salut dels castellanoparlants, que dels catalanoparlants”, denuncia.

La cooperativa i els Estatuts

El tercer i últim exemple va amb relació a una cooperativa d’habitatge de Valls, que volia rebre finançament de l’agenda 2030. La ministra de Drets Socials, Ione Belarra, (de Podemos) és la responsable d’aquesta carpeta i és que la cooperativa va presentar tots els papers necessaris per rebre el finançament, però ho va fer en català. A més, el ministeri demanava els estatuts de la cooperativa en castellà, així com una traducció jurada que va costar 1.493 euros. “Si vols que l’Estat t’ajudi, has de pagar 1.493 euros”, denuncia.