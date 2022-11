L’advocat d’ERC creu que la derogació de la sedició pot beneficiar Puigdemont

L’advocat penalista Andreu van den Eynde, defensor de diversos represaliats d’ERC, ha assegurat que la derogació del delicte de sedició beneficia la causa de Carles Puigdemont i la resta d’exiliats perquè “en certa manera els dona la raó” sobre la persecució de l’estat espanyol i la desproporció de les penes que els volia imposar, tot i que ha reconegut que “dubtes” sobre com afectarà el seu possible retorn perquè “no podem saber què farà el Suprem”.

“La reforma reconeix la desproporció de la pena per sedició, però també rebaixa la pressió a escala internacional perquè ja no estem en un escenari de penes llargues de presó”, ha dit Van den Eynde en una entrevista al Cafè d’Idees de La2 i Ràdio4. “Hi ha una part que ens dona arguments i una altra que ens perjudica perquè no estem en un escenari de repressió tan forta”. L’advocat d’Oriol Junqueras i Raül Romeva lamenta que la reforma del Codi Penal torna a deixar en mans del Suprem la interpretació del text. “El problema no és la llei”, ha insistit.

Van den Eynde ha assegurat que, si com s’ha començat a filtrar, el govern de Pedro Sánchez també està disposat a reformar el delicte de malversació, la causa dels exiliats encara tindria més arguments. L’advocat ha criticat que després d’una reforma del 2015 el delicte de malversació “sanciona amb la mateixa pena el robatori de diners públics que l’ús irregular dels fons públics”, la qual cosa no té cap sentit.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín / Junts

La derogació de la sedició no beneficia els presos polítics

L’advocat de Junqueras i Romeva ha assegurat que la derogació de la sedició, que podria entrar en vigor a principis de l’any que ve, no tindrà beneficis immediats per als seus clients i la resta de presos polítics condemnats, ja que “no dona cap garantia” que les penes puguin ser revisades. “Les penes indultades no són subjectes a revisió”, ha recordat. “Una altra cosa és què passarà amb els recursos als indults”. La inhabilitació tampoc es podrà revisar, almenys de moment, perquè estan condemnats per malversació.

El cas de Marta Rovira, que ja va advertir que la reforma no millorava la seva situació personal, és encara més complex perquè la secretària general d’ERC, exiliada a Suïssa, està “processada per rebel·lió” i “no es pot revisar la seva resolució”. Sigui com sigui, Van den Eynde ha repetit que tot quedarà en mans del Suprem. “És una discussió que es plantejarà al Suprem quan s’hagi aprovat el text”, ha conclòs.

Van den Eynde critica la defensa de Borràs pel pèrit ultra

Preguntat per la polèmica del pèrit contractat per la defensa de Laura Borràs en la seva causa per corrupció al TSJC, que va ser militant de la formació d’extrema dreta Fuerza Nueva i va ser condemnat per tortura i assassinat als anys 80, Van den Eynde ha estat contundent. “Jo no faig res amb neonazis”. El lletrat ha explicat que cada tothom és “lliure de fer el que cregui”, però ha insistit que ell no treballa amb “gent d’extrema dreta” i, malgrat conèixer molts pèrits informàtics reputats, no havia sentit a parlar mai d’Emilio Hellín.