El TSJC troba un jutge i el judici a la Mesa començarà el 5 d’octubre

El desori en el judici de la Mesa del Parlament sembla haver acabat. Finalment la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha aconseguit completar el tribunal que ha de jutjar quatre ex membres de la Mesa per desobediència a principis d’octubre. Entre aquests quatre membres hi ha l’expresident del Parlament i actualment conseller de Treball, Roger Torrent, i Josep Costa, que ha anat recusant jutges fins que ha posat el TSJC en el problema de no tenir-ne cap per jutjar la Mesa.

Després d’aquest allau de recusacions de les defenses, la majoria de la de Josep Costa, el TSJC ha acabat confirmant que serà el magistrat de l’Audiència de Barcelona Francisco Segura qui participi en el judici donat que no en té cap assignat per aquells dies. Per tant, serà un dels tres magistrats que a principis d’octubre -entre el 5 i el 7- jutjaran la Mesa del Parlament –Roger Torrent, Eusebi Campdepadrós, Josep Costa i Adriana Delgado– per desobediència. D’entre els tres jutges designats que hi ha per ara hauran d’escollir un ponent.

Diversos ajornaments del judici

Aquest judici havia d’haver-se celebrat el 12 de juliol, però finalment no va ser així perquè el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, va ser recusat i apartat del judici per la seva “imparcialitat”. La següent data que es va establir era el 26, 27 i 28 d’octubre, però l’advocat Jordi Pina tenia un judici que ho feia incompatible. En vista d’això, es va establir la data final, el 5, 6 i 7 d’octubre. Aquest ball de dates s’ha donat perquè el TSJC no trobava cap jutge disponible per al judici després de les diverses recusacions de les defenses que han anat rebent llum verda. Un dels acusats, Josep Costa, va demanar aquest mateix dilluns la suspensió del judici per falta de jutges, però finalment el TSJC n’ha trobat un.