El Tribunal de Comptes posa data al judici al Govern per la despesa de l’1-0

El Tribunal de Comptes ha fixat la data per celebrar el judici per les despeses econòmiques de l’1-0. Divendres 17 de novembre, a les 9 hores del matí, és el dia escollit per la justícia espanyola per jutjar el president a l’exili, Carles Puigdemont, i una trentena d’antics alts càrrecs de la Generalitat pel suposat desviament de fons públics que van servir per organitzar el referèndum d’autodeterminació del 2017 i cobrir despeses d’acció exterior.

En aquest judici que se celebrarà a Madrid s’interrogarà a Puigdemont, Maria Luisa Lamela, Antoni Millet i Alfonso González. Al president a l’exili se’l jutjarà amb normalitat després que el Tribunal desestimés a mitjans de desembre la petició de Boye de retirar a Puigdemont i els consellers Toni Comín i Clara Ponsatí de la causa de la responsabilitat comptable de l’1-O argumentant que tenen immunitat com a eurodiputats. Així doncs, després que es desestimés el recurs de l’advocat del president exiliat, Puigdemont haurà de comparèixer de la mateixa manera que l’expresident de la Generalitat Artur Mas, i l’exvicepresident Oriol Junqueras.

Trasllat dels presos polítics al judici de l’1-O

A petició de Boye, però, Puigdemont podrà declarar a través de videoconferència si finalment decideix prendre paraula. Les defenses dels acusats demanen que el cas s’arxivi o bé s’anul·li, ja que consideren que els fets han prescrit perquè van tenir lloc fa més de 5 anys. A més, les defensen demanen que si no s’arxiva que quedi anul·lat, ja que qüestionen que el cas s’hagi desenvolupat legítimament i critiquen els mètodes que s’han fet servir. A banda, també, les defensen afegeixen “indefensió” a la llista de motius pels quals la causa s’hauria d’anul·lar.

La petició de Boye

A la vista preliminar que es va celebrar el passat mes de desembre, Boye va demanar que ‘exministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, declari en el procés. El motiu pel qual l’advocat fonamentava la seva petició són les declaracions de Montoro on assegurava públicament que la Generalitat no havia destinat recursos públics al procés independentista, ja que havia activat controls addicionals als comptes de la Generalitat per revisar-ho.