Torra i Llach, contra el “caïnisme intra-independentista”, defensen Borràs

L’expresident de la Generalitat, Quim Torra, s’ha manifestat aquest diumenge en defensa de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i de la seva mà dreta, el diputat Francesc de Dalmases, a l’ull de l’huracà per una “discussió encesa” amb una periodista del FAQS de TV3. Torra s’ha posicionat al costat de la presidenta i de Dalmases en una piulada a Twitter, a l’avantsala d’una setmana que es preveu políticament d’alta intensitat, amb la possible obertura de judici oral contra Borràs pel cas del presumpte fraccionament de contractes quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Precisament per aquest context de dificultats que envolta Borràs, el cantautor i activista Lluís Llach ha expressat també a través de les xarxes socials que fa costat tant a Borràs com a Dalmases. El missatge de Llach, que també es conseller del Govern del Consell per la República, ha estat replicat posteriorment per l’expresident de la Generalitat, proper a la presidenta del Parlament i al diputat protagonista de la controvèrsia per una discussió.

Jo, amb la Presidenta @LauraBorras i en @francescd. El cainisme intra-indepentista té un límit que ja s'ha sobrepassat per totes les bandes. https://t.co/rksS7GUc05 — Lluís Llach (@lluis_llach) July 24, 2022

Jo, amb la Presidenta @LauraBorras, en @francescd i en @lluis_llach. El caïnisme intra-independentista té un límit que ja s’ha sobrepassat per totes bandes https://t.co/wEKw9pkj3X — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) July 24, 2022

Els de Torra i Llach no són els únics suports que ha rebut avui Borràs. També l’alcaldessa de Girona i diputada de Junts, Marta Madrenas, ha expressat la seva confiança en la presidenta del Parlament. En una entrevista concedida a l’agència ACN, Madrenas ha considerat que els informes de la Guàrdia Civil no són creïbles. A banda, aquest diumenge també ha parlat el secretari general de Junts, Jordi Turull, al voltant del cas que afecta Dalmases. Turull ha dit que el diputat té el suport del partit perquè es pugui defensar. De fet, demà dilluns l’executiva de Junts aprovarà l’obertura de l’expedient informatiu, tal i com va reclamar el mateix diputat.

Les polèmiques al voltant de Borràs i Dalmases mantenen dividit l’independentisme. Pel que fa a Borràs, tant ERC com la CUP li reclamen que s’aparti de la presidència del Parlament. A Dalmases els cupaires li han demanat la dimissió, mentre que al costat d’ERC, PSC i Comuns, s’exigeix a Borràs que li apliqui mesures disciplinàries si es confirmen els fets que han transcendit.