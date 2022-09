Torra fa una crida a la mobilització per la Diada per “recuperar la força”

L’expresident de la Generalitat Quim Torra ha fet una crida a mobilitzar-se per la Diada -igual que ho ha fet Junts per Catalunya– i “recuperar la força” del moviment independentista. Ho ha dit tres dies després de l’anunci del president Pere Aragonès que no assistirà a la manifestació organitzada per l’ANC. L’objectiu, ha dit, és “acabar el camí iniciat” amb les mobilitzacions massives del Procés. L’expresident ha dit que a l’Estat no ha canviat res respecte el 2015 i el 2017 pel que “els enganys successius de les taules de diàleg” haurien de ser “un nou estímul” per avançar cap a la independència. “El diàleg amb l’Estat només serà possible després d’haver fet la independència i haver-la defensat”, ha insistit en un comunicat fet públic aquest dilluns.

Torra ha reivindicat les mobilitzacions independentistes com “el motor que ha fet avançar en el camí cap a la recuperació de la llibertat perduda” i ha defensat la mobilització com “l’única garantia de canvi, d’evolució, de transformació i de ruptura”. “Més que mai ens cal recuperar la força mobilització i el tremp de la societat civil que obligava els partits a posar-se d’acord i concretar el trajecte cap a la proclamació i la defensa de la independència”, ha insistit.

Torra carrega contra la taula de diàleg perquè vol “distreure de l’objectiu”

En aquest sentit Torra ha demanat que no es deixi perdre “tota la feina feta” i els anys de lluita, mobilització i organització del col·lectiu independentista. Per això s’ha d’evitar que “quedin enterrats per les renúncies i l’anestèsia del poder establert“. L’expresident ha carregat durament contra el diàleg amb l’Estat -la principal aposta d’ERC- i ha assegurat que quan ell va assistir a una taula de diàleg amb el govern espanyol hi va poder “constatar que no hi ha més voluntat que el parany de frenar i distreure de l’objectiu pel que es va fer el referèndum i rebre la violència de l’Estat”.