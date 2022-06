El TC rebutja dos recursos de Junqueras sobre la sentència del procés

El Tribunal Constitucional (TC) ha tornat a desestimar dos recursos d’Oriol Junqueras i la seva defensa per la sentència als líders del procés que va emetre el Tribunal Suprem. El primer dels recursos que ha rebutjat aquest dijous el Tribunal Constitucional fa referència a l’Habeas Corpus que van presentar el pare i la dona de Junqueras al jutjat de Manresa el gener del 2020. Van presentar aquest recurs per demanar la posada en llibertat immediata de l’actual president d’ERC quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dir que tenia immunitat com a eurodiputat després de sortir escollit en les eleccions europees.

El segon recurs que han rebutjat els jutges del Tribunal Constitucional fa referència a la decisió del Tribunal Suprem de no paralitzar la sentència contra Junqueras mentre es resolia a Luxemburg si efectivament el president republicà tenia o no immunitat en aquell moment. Aquesta qüestió la va plantejar el mateix Tribunal Suprem, que de totes formes no va paralitzar la sentència contra el líder d’ERC. El Tribunal Constitucional, per tant, ha tombat els dos recursos un per un, però han tingut tres vots particulars de magistrats que s’han oposat a la decisió final.

ERC continuarà la “batalla judicial” pels drets de Junqueras

Ara fa dues setmanes ERC va advertir que continuaria la “batalla judicial” per defensar els “drets polítics” de Junqueras. Ho van avisar després de l’opinió de l’advocat general del TJUE que va defensar rebutjar el recurs de Junqueras contra l’Eurocambra per haver declarat vacant el seu escó. La formació va emetre un comunicat on deia que calia esperar la sentència del TJUE perquè les conclusions de l’advocat es basen en “qüestions formals” i no en “el fons de l’assumpte”. “No vol dir, en cap cas, que la pèrdua de l’escó al Parlament Europeu fos correcta”, van asseverar els republicans, que ara veuen com el Constitucional ha rebutjat dos recursos més.