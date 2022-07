Un sondeig diu que el ‘sí’ a la independència guanyaria en un referèndum

El sí a la independència guanyaria ara si se celebrés un referèndum, segons un sondeig fet per la plataforma Elecotmania. Els resultats del sondeig mostren que un 49,7% dels consultats han apostat per la independència de Catalunya, mentre que un 45,3% s’hi ha posicionat en contra. Un 5% no sap o no contesta.

Per partits, el suport a la independència entre els votants de Catalunya es reparteix de la següent manera: Junts per Catalunya a(98,1%), CUP (97,9%), ERC (96,7%), Centrem (87%), Unidas Podemos (11,6%), POSE (4,3%), Valents (4,1%), Cs (1,8%), PP (0,7%) i Vox (0,3%). Quant a la convocatòria d’una consulta sobre la independència, els partidaris de fer-la arriben al 64,7% dels participants, mentre que un 32,7% s’hi oposa i un 2,6% no sap o no contesta.

L’anterior enquesta del CEO deia que el suport a la independència decreixia

El ‘sí’ a la independència decreixia segons els resultats de la primera onada del Baròmetre d’Opinió Política del Centre d’Estudis d’Opinió de Catalunya (CE) que es va publicar l’abril passat. En el capítol de posicionament sobre la independència l’enquesta mostrava que el 44% seria partidari del “sí” en front d’un 48% partidari del “no”. Un 7% no ho sabia i un 2% no contestava. Per partits, els simpatitzants de JxCat eren els més partidaris de la independència (97%), al mateix nivell que els de la CUP (97%), seguit pel 85% dels d’ERC, el 34% dels Comuns i el 14% del PSC.

D’acord amb l’enquesta, els partidaris de la independència eren un 41% dels enquestats, dels quals un 11% serien partidaris de la independència unilateral i un 30% partidaris d’una via pactada per resoldre el conflicte. Un 15% no tenia una posició definida sobre la independència. Els partidaris de la unitat d’Espanya se situarien en un 39%, d’entre els quals un 30% aposta per una via pactada per resoldre el conflicte, i un 9% defensa cap negociació sobre aquest tema. Un 4% no sap i un 2% no contesta.