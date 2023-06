Serret celebra la votació d’Europa sobre la investigació de l’ús de Pegasus

La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, celebra la votació del Parlament Europeu en referència a la investigació de l’ús de Pegasus en casos d’espionatge com el ‘Catalangate‘. Serret considera que la resolució a la qual ha arribat l’Eurocambra aquest matí és un “pas endavant” que “referma el posicionament del Govern i el mateix moviment independentista”, ja que exigeix als estats arribin fins al fons i facin una investigació “completa i exhaustiva” dels escàndols d’espionatge que es van destapar l’any passat.

En unes declaracions des d’Eslovènia, Serret ha volgut posar èmfasi en l’ampli abast dels casos, remarcant que hi ha “65 casos espiats” a través del programa Pegasus. Seguint amb el reclam d’Europa d’arribar fins al fons, la consellera catalana demana a l’estat espanyol que “posi tots els seus esforços i es coordini amb l’Europol” per posar llum als casos d’espionatge. Tenint en compte que l’argument principal pel qual justifiquen aquest espionatge és la “seguretat nacional”, Serret s’ha mostrat molt taxativa amb aquest concepte i remarca la necessitat de consensuar una definició del que es considera seguretat nacional: “S’ha d’evitar la vulneració dels drets fonamentals de la ciutadania europea”, etziba.

La de Serret és una de les diverses reaccions que ha generat l’aprovació per una majoria significativa de les recomanacions del comitè Pegasus, que ja fa un any que investiga l’espionatge. L’Eurocambra les ha aprovat, concretament, amb 411 vots a favor, només 97 en contra i 37 abstencions. La reacció de Serret, però, no ha estat l’única.

Toni Comín, en el ple de l’Eurocambra / ACN

Junts celebra que es mencioni l’exili

Els eurodiputats de Junts i Lliures per Europa han celebrat que l’informe sobre Pegasus aprovat pel Parlament Europeu faci una menció a “l’exili”. El grup de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí s’ha mostrat crític amb el resultat final de les recomanacions als estats, però s’han mostrat satisfets per les referències a l’exili. “Malgrat l’insatisfactori redactat final del text, cal destacar un fet: l’informe parla en dues ocasions de la nostra condició d’exiliats i la dels nostres companys. Avui el Parlament Europeu ha aprovat un text en què es reconeix l’exili català”, asseguren a través d’una piulada.