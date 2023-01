Sánchez presumeix davant Macron del compliment de la Constitució a Catalunya

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la República francesa, Emmanuel Macron, han signat aquest dijous el Tractat de Barcelona, que enforteix les relacions entre els dos estats, passant per les euroordres, l’hidrogen verd, la lluita contra el terrorisme i l’educació. Els dos presidents n’han tret pit, mentre l’independentisme es manifestava al carrer contra la cimera, ja que el govern espanyol volia escenificar-hi la fi del procés independentista. Sánchez ha volgut reivindicar que a Catalunya “es compleix la Constitució”. El president del govern espanyol ha dit que respectava la manifestació independentista, però ha comparat a concentració amb la d’aquest dissabte a Madrid convocada per la ultradreta. “Entre aquesta manifestació i la del dissabte a Madrid hi ha l’àmplia majoria democràtica”, ha dit Pedro Sánchez davant dels ministres espanyols i francesos.

El president espanyol, Pedro Sánchez, durant la cimera de Barcelona Data de publicació: dijous 19 de gener del 2023, 16:14 Localització: Barcelona Autor: Jordi Borràs

Macron es renta les mans del conflicte nacional

Al seu torn, Macron no ha volgut valorar la situació de l’independentisme i ha fet servir l’argument recurrent de la Unió Europea, ja que ho considera un afer intern. “Perdó per no comentar la política interior dels meus amics”, ha dit Macron a un periodista.

Les paraules de Sánchez deixen entreveure que volia transmetre que les relacions entre Generalitat i Moncloa estan normalitzades i que ja s’ha girat full respecte de l’octubre del 2017. De fet, fins i tot ha agraït la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, qui ha donat la benvinguda als dos presidents i ha marxat en el moment de tocar els himnes. “Agraeixo la presència del president. En altres regions no hem comptat ni amb la presència del cap de l’executiu”, ha afirmat Sánchez, que li hagués agradat la presència del president durant tota la cerimònia.

Sánchez ha volgut transmetre una normalització entre la Generalitat i Moncloa. Tanmateix, sí que ha reconegut la manca d’inversions per part del govern estatal durant uns anys. “Barcelona i Catalunya s’han queixat amb raó de la manca d’inversions per part de l’administració estatal”, ha afirmat Sánchez, deixant un missatge a Mariano Rajoy. Alhora, ha reivindicat que la cimera s’hagi fet a Barcelona, que la considera símbol de “respecte, consideració i admiració”. “Barcelona ha representat un sinònim d’avantguarda””, ha dit Sánchez, recordant els lligams històrics entre Catalunya i l’Estat francès. Macron també ha anat en aquesta línia i ha valorat la tradició modernista de la capital catalana i la unió que suposa l’aniversari del cinquantè aniversari de la mort de Pablo Picasso.

La situació del català acaba sense resposta

El president francès, a més, tampoc s’ha volgut mullar sobre la situació del català a les institucions europees i franceses. “Tots tenim la nostra història, amb especificitats culturals i lingüístiques, França també ho té, en alguns territoris. I la millor manera d’abordar aquest tema és amb una política de reconeixement i respecte, en el marc estricte de les constitucions adoptades democràticament”, ha dit Macron. El reforçament de la llegua catalana era una de les peticions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, juntament amb l’alliberació dels passos transfronterers de la Catalunya Nord. En aquest últim aspecte, els dos presidents han explicat que es crearà una comissió per tractar-ho i Macron ha atribuït el seu tancament a la immigració i a les màfies.

En canvi, Macron i Sánchez han explicat que hi haurà un reforçament de l’hospital de Cerdanya i que es tractava també d’una de les peticions del president Aragonès. A més, han tret pit dels projectes del H2Med, que es basa en connectar a través d’hidrogen verd Barcelona, Marsella i Portugal. També han posat sobre la taula treballar per la reforma del mercat elèctric europeu, mentre que Macron ha reflexionat sobre el futur de la Unió Europea i les relacion amb els Estats Units. “La política de competitivitat dels Estats Units no beneficia a Europa. Això provocaria una desindustrialització. Hem de ser més atrevits”, ha dit Macron, que ha instat a accelerar l’energia verda i simplificar les inversions entre estats.

Macron també ha reivindicat que l’acord reforça la lluita contra el terrorisme i ha recordat ETA. El president francès també ha fet una reflexió sobre l’extrema dreta i ha volgut separar el patriotisme del nacionalisme. “Per ser patriota no has d’odiar Alemanya o Espanya, en canvi, els nacionalistes sí ho fan”, analitza Macron, que creu que no es pot anar acompanyat de la ultradreta. A més, aposta per la modernitat com a resposta. Sobre altres temes, ha assegurat que vol el Corredor Mediterrani, incrementar la despesa en defensa i defensar Ucraïna. “Són temes que tenim amb comú amb Espanya”, ha dit Macron treien pit.