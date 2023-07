Rufián defensa mantenir la taula de diàleg encara que governi el PP

El cap de llista d’ERC a les pròximes eleccions del 23-J, Gabriel Rufián, defensa que l’independentisme ha de lluitar per mantenir viva la taula de diàleg tant si governa el PSOE com si governa el PP. “Seria poc democràtic i poc comprensible internacionalment dir que només negociem amb uns”, ha explicat aquest dimarts Rufián en una roda de premsa a l’Agència EFE. El diputat considera que els partits independentistes no es poden carregar amb la responsabilitat de només apostar pel diàleg quan governen els socialistes. Amb tot, ni uns ni altres semblen gaire disposats a reactivar la taula de diàleg un cop passi el 23-J.

En el debat electoral entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo el conflicte català va mantenir-se en un segon pla durant bona part de les intervencions. Després del tens cara a cara, en el qual el dirigent popular ha aconseguit mantenir millor la compostura, Rufián ha exigit al president espanyol que esclareixi què pensa fer en el cas que Feijóo guanyi les eleccions i necessiti Vox per ser investit. ERC ha intentat posar a Sánchez el dilema “Catalunya o Vox”, però tem que el líder socialista prefereixi facilitar la investidura de Feijóo abans que fer certes concessions amb Catalunya.

Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo se saluden abans del cara a cara / Europa Press

“Els votants mereixen saber si la seva papereta, que dipositaran amb l’esperança de frenar la dreta i la ultradreta, servirà per just el contrari”, ha etzibat Rufián. “És important que respongui al dilema de Feijóo”. El president del PP va tornar a oferir a Sánchez un pacte enverinat per respectar la llista més votada i així no dependre ni de Vox ni dels partits independentistes. Feijóo, que lidera amb claredat les enquestes, és conscient que el PSOE té molt poques opcions de ser primera força el 23-J, però, en canvi, els socialistes tenen més opcions d’arribar a un acord més enllà del seu bloc si ningú arriba a la majoria absoluta.

Madrid tanca la porta a la taula de diàleg

Tant el PSOE com el PP han tancat la porta a la taula de diàleg per la següent legislatura, encara per diferents motius. Els socialistes consideren que els indults als presos polítics i la reforma del Codi Penal són gestos suficients per mostrar l’aposta del PSOE pel diàleg i no volen ni sentir a parlar de “receptes antigues”. De fet, des de Ferraz han esmenat la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz, que fa uns dies va proposar recuperar la taula de diàleg i fer una consulta per votar els acords que surtin de la negociació entre la Generalitat i l’estat espanyol.

El PP, per la seva banda, ha promès que la taula de diàleg “quedarà desactivada” si Feijóo arriba a la Moncloa. Tot i que fa mesos que no es reuneix i tampoc hi havia cap previsió que es tornés a convocar per la negativa del PSOE, els populars han fet de la taula de diàleg un cavall de batalla contra Sánchez. “Qualsevol diàleg bilateral no pot referir-se a qüestions que afecten el conjunt dels espanyols”, afirmen els populars.