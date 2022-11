Robles posa en dubte l’informe preliminar de l’Eurocambra sobre Pegasus

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha posat en dubte l’informe preliminar del comitè de l’Eurocambra que investiga l’ús Pegasus i que va concloure que el govern espanyol era el responsable de l’espionatge a l’independentisme. Robles ha assenyalat que el document es basa en “especulacions” i en “dades absolutament de part”. A més, la titular de Defensa ha subratllat que es tracta només d’un “esborrany”. Tot plegat ho ha dit aquest dimarts a la tarda, durant la sessió de control al Senat, en resposta a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Junts per Catalunya. La ministra de Defensa rebutja les conclusions i ha insistit que el govern espanyol “sempre actua d’acord amb la llei i amb el control judicial”.

L’informe responsabilitza el govern espanyol

L’informe preliminar del Parlament Europeu sobre l’ús de Pegasus contra l’independentisme es va fer públic fa unes dues setmanes, el 8 de novembre. En el document, el comitè de l’Eurocambra que investiga l’escàndol del Catalangate i l’ús del programa espia Pegasus contra independentistes, es responsabilitzava l’executiu espanyol d’aquests fets. Es tracta d’un esborrany elaborat per la ponent Sophie in ‘t Veld i que relatava que, tot i la “poca informació aportada fins ara” per l’executiu de Pedro Sánchez sobre els fets, queda “generalment assumit” que les autoritats espanyoles estan darrere de l’espionatge.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez | EP

El govern espanyol manté la seva postura

Després de la publicació de l’informe preliminar de l’Eurocambra, el govern espanyol va sortir a defensar la seva actuació en el cas d’espionatge a l’independentisme. Aquell mateix 8 de novembre, fonts de La Moncloa van assegurar que eren els primers interessats a esclarir els fets, ja que el president espanyol, Pedro Sánchez, i els ministres Marlaska i Robles també han estat afectats pel cas. Aleshores, l’executiu espanyol ja va emfatitzar que es tractava d’un informe provisional i no definitiu.