Ridícul espanyolista a la UAB: s’inventen una senyera de cinc barres

El nou enfrontament entre l’entitat espanyolista S’ha Acabat i els col·lectius antifeixistes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) d’aquest dijous ha deixat una imatge curiosa. Els membres de l’entitat estudiantil ultra han posat la seva carpa a la Fira d’Associacions de la universitat i han provocat una contramanifestació liderada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la Plataforma Antifeixista de la UAB. El guió seria l’habitual de la dinàmica dels últims anys si no fos perquè S’ha Acabat ha decidit innovar i inventar-se una senyera de cinc barres vermelles per ajuntar-la amb la bandera espanyola.

Els membres de l’entitat espanyolista, sense saber-ho, han protagonitzat un moment força ridícul i fins i tot revelador de la seva ideologia mostrant les dues banderes, una real i l’altra, inventada. El detall no ha passat desapercebut a les xarxes, que han fet escarni de l’error de S’ha Acabat. “La bandera d’Espanya, i la bandera d’algun lloc imaginari”, ha piulat el politòleg Guillem Pursals. “Crec recordar que la senyal naval de la Y són cinc barres vermelles amb fons groc, però en diagonal”. Un altre usuari ha recordat que la innovadora bandera podria passar per la bandera que s’ensenya a l’F1 quan hi ha oli a la pista.

La bandera d'Espanya, i la bandera d'algun lloc imaginari. Crec recordar que la senyal naval de la Y són cinc barres vermelles amb fons groc, però en diagonal. https://t.co/OGgKiq06PT — Guillem Pursals (@GPursals) April 20, 2023

Els Mossos intervenen per protegir els membres de S’ha Acabat

Més enllà d’això, l’enfrontament entre S’ha Acabat i els col·lectius antifeixistes va transcórrer amb la coreografia habitual. L’entitat ultraespanyolista va muntar la seva carpa i una trentena de persones s’hi van presentar amb el lema “S’ha Acabat fora de la UAB”. Quan van intentar accedir a la zona on hi havia els estudiants unionistes, el personal de seguretat privada va fer un cordó per impedir-ho i després van arribar els Mossos d’Esquadra per protegir la parada. Fins i tot van utilitzar les seves defenses per fer recular els manifestants. Amb tot, fons de la policia catalana han explicat a l’ACN que no es van fer identificacions ni detencions.